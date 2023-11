Nell'area mercatale del venerdì torna la Fiera di Santa Caterina: 4 giorni e 158 posteggi su tre file

Come di consueto, anche quest'anno torna la Fiera merceologia di Santa Caterina. SI svolgerà nel piazzale Anna De Lauro Matera - stessa sede del mercato del venerdì, da sabato 25 a martedì 28 novembre. Ci saranno centocinquantotto (158) posteggi di diverse dimensioni distribuiti su tre file, di cui 88 (otto sono del settore alimentare), assegnati in base all'ordine di graduatoria, mentre sessantasei con le operazioni di spunta in area fieristica che ai sensi del regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, sarà effettuata dalla Polizia Locale e da personale della Società Andreani Tributi.

Nei prossimi giorni verrà emanata una ordinanza ad hoc per la circolazione e la regolamentazione del traffico. In linea di massima ricalcherà quella dello scorso anno, con l'attivazione del senso unico in via Miranda, nel tratto e direzione di marcia compresi tra la sede della Confcommercio e via Grassi: mentre il piazzale Anna De Lauro Matera sarà chiuso al traffico e sarà vietata la sosta con rimozione forzata nella stessa aera e, appunto, in via Miranda.