Foggia si prepara al Natale: dall'Immacolata all'Epifania la 'Fiera' in piazza Giordano e gli eventi del cartellone

Torna la ‘Fiera di Natale’ nella centralissima piazza Giordano a Foggia. Si svolgerà dall’8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023. Gli stand saranno aperti dalle 9 alle 21. I gazebo saranno 12 in tutto. Lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Foggia ha pubblicato un apposito avviso per l’assegnazione degli spazi che scade il 21 novembre. Saranno in vendita articoli da regalo, addobbi natalizi, giocattoli, bigiotteria, dolciumi e prodotti dell’artigianato tipico pugliese.

La Fiera di Natale sarà preceduta dalla Fiera di Santa Caterina, altro appuntamento tradizionale che anticipa e annuncia le festività in città. Si svolgerà in via Miranda, nell’area che ospita il mercato del venerdì, dal 26 al 29 novembre, a partire dal giorno successivo alla ricorrenza, particolare che non è sfuggito e ha fatto un po’ storcere il naso tra i cittadini, ma proprio la concomitanza con il mercato settimanale, probabilmente, ha convinto a posticipare la Fiera.

Scade, invece, a mezzogiorno di domani, venerdì 18 novembre, il termine per presentare proposte progettuali in risposta all’avviso pubblico del Servizio Cultura che si appresta a predisporre il cartellone di eventi natalizi. Il Comune intende, infatti, selezionare e pianificare attività culturali, manifestazioni, eventi, spettacoli e concerti per il periodo compreso tra l’8 dicembre e il 6 gennaio. “L’Amministrazione vuole assicurare alla cittadinanza la programmazione di un cartellone di eventi natalizi, fino all'Epifania, che possano interessare tutte le fasce d’età - anche ragazzi e bambini - per offrire occasioni di svago in un periodo festivo, favorevoli allo sviluppo della socializzazione, ed anche per avere un ruolo attivo nell'animazione della vita commerciale della città”, si legge nel bando. Le attività proposte, preferibilmente spettacoli dal vivo o di strada, oltre che negli spazi chiusi di proprietà comunale, si potranno tenere nelle vie del centro storico, del centro cittadino e nella Villa comunale, ma anche nei quartieri periferici e nelle borgate, e proprio alle proposte dedicate a queste ultime zone “sarà riservata particolare attenzione”. Tra gli obiettivi da perseguire, anche la valorizzazione della conoscenza del territorio, delle sue eccellenze e tradizioni.

Ciascun soggetto proponente può presentare un solo progetto, a meno che non si tratti di richiedere il solo patrocinio gratuito. Possono partecipare soggetti privati come associazioni, cooperative, fondazioni, imprese individuali o societarie, parrocchie che operano nel territorio di Foggia. “La selezione delle proposte avverrà tenendo conto dell’originalità della proposta, del suo valore culturale, della capacità di rievocare l’atmosfera natalizia, con valutazioni che tengano altresì conto della congruità dei costi e di un gradimento unanime. Per quest’ultimo criterio – si specifica nell’avviso - è opportuno sottolineare che il giudizio della Commissione, la valutazione e la conseguente scelta delle proposte sono lecitamente discrezionali e soggettive, trattandosi di prestazioni artistiche e di spettacolo”.

Il budget a disposizione per il cartellone di eventi natalizi del Comune di Foggia si aggirerebbe tra i 30 e i 40mila euro.