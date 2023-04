La 'storica svolta' sulla 'Fiera di Foggia' che non è mai arrivata

Dal 2013 il Comune di Foggia eroga un contributo "sociale" annuo di 200mila euro perché l’Ente Fiera “possa continuare a rendersi interprete delle nuove situazioni, nel settore agricolo, alimentare, nel turismo e in tutti i settori di preminente interesse nell’economia provinciale e regionale, ad intensificare le attività svolte e ad estendere la propria azione a tutti i settori produttivi suscettibili di ulteriore valorizzazione”.

Invero, nell’epoca delle grandi trasformazioni e delle opportunità nel campo economico, tecnologico e sociale, vien da chiedersi se valga ancora la pena elargire il contributo e oltretutto a che titolo, se non per giustificare esclusivamente la presenza di personale, consulenti e collaboratori.

Per quanto gli enormi spazi siano serviti certamente ad ospitare i concorsi della Regione Puglia, le vaccinazioni anti-covid e manifestazioni di vario tipo, anche importanti, ad ogni modo sembra mancare una visione chiara sul futuro del quartiere fieristico e un progetto dedicato e convincente per il rilancio della Fiera Internazionale dell’Agricoltura e della Zootecnia.

Negli anni segnati dalla Pandemia, dallo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Foggia, dalla guerra in Ucraina e dai contenziosi con la Camera di Commercio e con la Provincia, non avrebbero trovato spazio le buone intenzioni del commissario Massimiliano Arena, peraltro dimissionario, di portare cioè la Fiera di Foggia nel futuro e di farne un grandissimo centro di innovazione tecnologica al servizio del settore agroalimentare.

Eppure, di come riaccendere il desiderio della gente di tornare a riempire gli spazi dell’Ente Fiera e di come rilanciare le manifestazioni storiche, se ne parla da tempo, ma con scarsi risultati.

Ci deve pur essere una via d’uscita, una strategia, un piano o un’idea che tenga dentro la vocazione agricola del territorio e le sfide del futuro, da agganciare possibilmente attraverso il ricorso ad una cabina di regia, che alle convinzioni e agli interessi di parte, anteponga il bisogno della città di riappropriarsi di un ruolo. E di farlo, perché no, partendo da uno spazio di cui Foggia, andava, appunto, Fiera.

Potrebbe essere questo l’anno giusto per riflettere su come ripartire, se è vero che, il 29 aprile, giorno in cui verrà inaugurata la 73esima edizione della Fiera Internazionale dell’Agricoltura e della Zootecnia, ci sarà una tavola rotonda alla quale prenderanno parte i commercianti e i costruttori di macchine agricole.

Intanto, l’edizione 2024 si svolgerà dal 1 al 3 marzo, perché le “nuove tempistiche del mondo agricolo e la maggiore varietà di coltivazioni hanno reso evidente la necessità di assegnare nuove date a un evento che ambisce, con un’offerta rinnovata, a essere di riferimento per tutto il mondo agricolo e agroalimentare” si legge nel comunicato stampa che anticipa la “svolta storica” e il cambiamento della programmazione perché Foggia torni ad essere di riferimento per tutto il mondo agricolo e agroalimentare.

Aspettative importanti che peraltro coincidono con la nomina del nuovo commissario Onofrio Giuliano.