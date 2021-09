Torna la Fiera di Foggia, è la prima dall'inizio pandemia: dal 30 settembre al 3 ottobre con ingresso gratuito

Dal 30 settembre al 3 ottobre presso l’Ente Fiera di Foggia si svolgerà la 43ma Fiera d’Ottobre. Sarà la prima edizione dall’inizio della pandemia.

SALONE DELLA FILATELIA E DELLA NUMISMATICA

Atteso da appassionati provenienti da tutto il Centro-Sud Italia e che quest’anno punta al rilancio dopo lo stop legato all’emergenza sanitaria. Il tema di quest’edizione è di grande rilevanza storica, dato che quest’anno ricorre l’ottavo centenario della venuta di Federico II a Foggia.

FOGGIA SOCIAL CLUB

L’associazione opera nel campo dell’integrazione e del recupero sociale tramite la diffusione della cultura sportiva e l’introduzione dei giovani alle varie discipline.

MERCATINO VINTAGE

Gli appassionati di artigianato, antiquariato, modernariato e collezionismo non mancheranno di scoprire articoli di loro interesse.

ORARI E MODALITÀ D’INGRESSO

La manifestazione sarà svolta nel rispetto di tutte le disposizioni anti Covid e sarà accessibile con ingresso gratutio dalle 10 alle 20.30 previa presentazione del green pass.

UN’EDIZIONE DAL GRANDE VALORE SIMBOLICO

L’Ente autonomo Fiera di Foggia con questa iniziativa e con il grande impegno che essa richiede intende dare un segnale di fiducia in una ripresa verosimile e sostenibile da tutti i settori in ambito sociale e economico della provincia di Foggia. "Riteniamo, concludendo, che moltissimo possa essere fatto, non per ricostruire qualcosa ma per far sì che qualcosa di nuovo prenda forma, con l’enorme vantaggio di un’esperienza secolare a cui guardare, fare in modo che il nostro territorio goda di uno sviluppo sano, duraturo e che diventi il modello che è in grado di essere"