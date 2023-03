L'Università nelle mani di un foggiano: è festa grande per 'Lorenzo il Magnifico'

Festa grande per la vittoria di Lorenzo Lo Muzio, nuovo Rettore dell'Università di Foggia, che guiderà per i prossimi sei anni. La maglia del 'Magnifico' il regalo per l'affermazione elettorale, applausi e strette di mano al suo arrivo in ateneo, in via Antonio Gramsci, al termine dello spoglio dei voti: "Voglio portare Foggia sempre più in alto, noi motore e volano per la ripresa socio-economico della città e della Capitanata".