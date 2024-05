Grande successo per la Festa della Transumanza del Gargano: un'esperienza autentica di tradizione e cultura

Domenica 19 maggio, presso la suggestiva Masseria u Sculèr a Vico del Gargano, si è tenuta la seconda edizione della Festa della Transumanza del Gargano. L'evento ha registrato un successo straordinario, attirando un numeroso pubblico e offrendo un'esperienza unica legata alla tradizione e alla cultura locale. La Festa della Transumanza del Gargano è un'iniziativa promossa con l'obiettivo di valorizzare e preservare le antiche tradizioni legate alla transumanza, pratica millenaria che consiste nel trasferimento del bestiame dalle zone di pascolo invernale a quelle estive.

Questa pratica rappresenta un importante patrimonio culturale e storico per la comunità del Gargano. Durante l'intera giornata, i visitatori hanno potuto immergersi in un'atmosfera autentica, partecipando a numerose attività e spettacoli legati alla transumanza. Tra le attrazioni principali, spiccano le sfilate di mandrie di vacche podoliche, condotte dai pastori locali a cavallo, che hanno attraversato le suggestive strade che da Vico del Gargano conducono in Foresta Umbra.

Inoltre, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di degustare i formaggi tipici locali, fatti direttamente sul posto, e di assistere a dimostrazioni di antichi mestieri artigianali, come la lavorazione dei collari di legno ed il trasporto della legna con i muli. Non sono mancati momenti di intrattenimento musicale e danze tradizionali con i Cantori di Carpino, i Cantori di Monte Sant’Angelo e il DJ set del Reverendo Podolico che hanno coinvolto grandi e piccini. La Festa della Transumanza del Gargano è stata un'occasione unica per promuovere il territorio e le sue tradizioni, attirando visitatori provenienti da diverse parti d'Italia.

L'evento ha contribuito a rafforzare l'identità culturale del Gargano e a valorizzare il patrimonio naturale e storico della regione. Il pastore Michele Totaro u Sculèr desidera ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile questo straordinario successo. L'impegno e la passione dei pastori, degli artigiani e di tutti gli operatori locali hanno reso questa giornata indimenticabile. Un ringraziamento speciale va a Peppe Totaro Studio Uno per essersi dedicato all'organizzazione dell'evento, al Comune e alla Proloco di Vico del Gargano per il loro sostegno fondamentale. Infine, un sentito ringraziamento a tutti gli sponsor che hanno aderito all'iniziativa, contribuendo al successo straordinario della manifestazione.