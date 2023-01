Saldi invernali, il primo bilancio è positivo: "Approccio umano nei negozi di quartiere è ancora vincente"

Saldi invernali. Il primo bilancio in provincia di Foggia, a poco più di due settimane dall'avvio, è positivo: “Confermiamo la tendenza positiva già riscontrata dalle stime di Federmoda Confcommercio: i saldi continuano a piacere e i nostri clienti stanno rinnovando quel patto di fiducia di cui la nostra associazione territoriale ha parlato all’avvio della stagione degli sconti”, così il direttivo provinciale di Federmoda Confcommercio all’indomani della riunione tenutasi sul tema dei saldi invernali.

Come spiega Federmoda i prezzi di abbigliamento e calzature sono stati toccati solo marginalmente dall’inflazione con una percentuale dell’1,9% nel 2022 sull’anno precedente: “Sentiamo una voglia di tornare alla normalità da parte della nostra clientela che stiamo cercando di assecondare e sostenere”.

“Le persone tornano nei nostri negozi perché trovano, non solo professionalità, ma il contatto umano: consigli, novità, cura e attenzione e, talvolta, anche orecchie pronte ad ascoltare i loro crucci e noi siamo contenti di accontentarle. Negli anni – spiega Federmoda – è sicuramente cambiato il modo di fare shopping e i clienti sono diventati più consapevoli, ma possiamo affermare che mai è venuto meno il riconoscimento del valore dell’acquisto nel negozio”.

“Ci auguriamo – conclude il direttivo provinciale di Federmoda Confcommercio – che questa stagione dei saldi possa continuare con il segno positivo così da traghettarci con slancio verso la nuova collezione”.

Saldi invernali: i consigli per evitare truffe

I consigli per evitare le truffe

• Prezzi: c’è l’obbligo per il negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale

• Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo

• Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante

• Modifiche o adattamenti sartoriali: sono a carico del cliente, salvo diversa pattuizione

• Cambi: il cambio dei capi acquistati è generalmente lasciato alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme, nel qual caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso in cui questo non sia possibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro 2 mesi dalla data della scoperta del difetto

• Prova dei cambi: non c’è obbligo, è rimesso alla discrezionalità del negoziante.