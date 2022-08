Nonno Peppino, la fattoria di Vito che a Cerignola salva gli animali destinati alla soppressione

La Fattoria di nonno Peppino nasce nel 2013 a Cerignola, quando vennero ospitati due cavalli proprio dal signor Peppino. Dal 2017 diventa una associazione, grazie a Vito, figlio di Peppino e a sua moglie Sara. Da allora decine di animali sono stati salvati da morti sicure. Dalle pecore ai maialini, dalle capre ai cavalli, senza farsi mancare cani e gatti in quantità.

La mission della Fattoria di nonno Peppino è, innanzitutto, salvare la vita ad animali destinati a morte certa, in alcuni casi provocata in modi disumani, il tutto cercando di auto sostenersi tramite donazioni o tramite la vendita dei loro prodotti, come olio, passata di pomodoro e vino bianco.

Tra le storie più belle che ci ha raccontato Vito, c'è quella di Wonder, l'agnellino arrivato alla fattoria a soli 20 giorni dalla nascita, tanto triste per il distaccamento dalla madre da non voler più lottare per vivere. Il cucciolo di pecora non mangiava e non si muoveva dal suo giaciglio, finché Vito e Sara, dopo avergli messo un pannolino, lo hanno tenuto a dormire tra di loro, nel letto matrimoniale, facendogli tornare la voglia di vivere.

L'associazione si sostiene tramite donazioni, in occasione di visite da parte di scolaresche o enti per disabili, o tramite adozioni a distanza. Ogni informazione, per chi volesse visitare la Fattoria di nonno Peppino, la trova sulla pagina www.facebook.com/lafattoriadinonnopeppino/ o per chi volesse adottare un animale a distanza tramite il sito www.teaming.net/la-fattoria-dinonno-peppino.