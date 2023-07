La facoltà di Giurisprudenza di Foggia prima al Sud. Curtotti: "A settembre un nuovo corso, unico nel suo genere"

Sicuramente la qualità e l'innovazione dei corsi di laurea proposti negli ultimi anni dal Dipartimento di Giurisprudenza di Foggia hanno fatto sì che, nel rapporto Censis 2023, questo dipartimento, spiccasse sul gradino più alto del podio. L'innovativo corso di Scienze investigative, primo in Italia e poi replicato in altre facoltà del Paese, è stato l'apripista per ingrandire e migliorare il ventaglio di offerte formative.

Ma anche Scienze giuridiche della sicurezza e il neonato corso Diritto e gestione dei sistemi sanitari che partirà a settembre, spiega la direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza Donatella Curtotti. Un corso magistrale nuovo, unico nel suo genere, che fino ad ora era ristretto ad un semplice master. "Sono sicura che sarà un altro importante tassello per questo dipartimento" conclude la Curtotti.