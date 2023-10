Forbes incorona il foggiano Fabio Porreca: è tra i top 100 manager d'Italia

Fabio Porreca, Chairman e partner Svicom, nonché ex presidente della Camera di Commercio di Foggia, è stato nominato da Forbes Italia tra i top 100 manager: "Un risultato straordinario del quale siamo estremamente orgogliosi, che dimostra l’impegno di Svicom nel raggiungere l’eccellenza in ogni suo aspetto".

La classifica infatti tiene conto della leadership innovativa, digitale, ed attenta alla sostenibilità, per affrontare le sfide del futuro. "Il successo del nostro chairman segue la nomina, nell'edizione 2022, della nostra General Manager e partner Letizia Cantini nella 'Forbes top 100 Women', per una leadership di altissimo livello al timone di Svicom".

La Svicom, con sede a Milano, offre servizi di consulenza completi e integrati nella valorizzazione degli immobili.“È evidente che l'innovazione stia giocando e continuerà a giocare un ruolo fondamentale nel settore immobiliare. L’impiego della tecnologia, in particolare nel property management, sta contribuendo ad ottimizzare la gestione degli immobili e migliorarne l'efficienza complessiva. Per questo, in Svicom, abbiamo sviluppato un ecosistema digitale, volto ad assicurare l’ottimale performance degli immobili, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche amministrativo-finanziario, nei rapporti tra landlord e tenant e nell’interazione tra immobile e utente finale" aveva dichiarato il mese scorso in un'intervista ad Economy Fabio Porreca, il manager 54enne diplomatosi al liceo Lanza di Foggia.