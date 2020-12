Torna Expandere, l'evento di Compagnia delle Opere dedicato alle imprese e all'innovazione digitale

Torna il consueto appuntamento annuale di ‘Expandere’, l’evento di Compagnia delle Opere, giunto alla sua dodicesima edizione e che quest’anno si svolgerà in modalità digitale on-line dal 15 al 17 dicembre. “Consapevoli e innovativi ! Esperienze, strumenti e opportunità per raccogliere la sfida”, è il titolo scelto per l’edizione 2020 del meeting dedicato alle imprese.

“Una edizione innovativa per via dell’emergenza Covid, ma al contempo una opportunità per discutere dei temi che caratterizzeranno il futuro post pandemia – spiegano il presidente di CdO, Francesco Facciolongo e il direttore di CdO, Massimo Mezzina – Le imprese saranno chiamate ad affrontare nuove sfide globali in un contesto che sarà profondamente diverso rispetto a quello che abbiamo vissuto fino a qualche mese fa, quando il Coronavirus non aveva ancora impattato così violentemente sulla società e sull’economia. Un'emergenza sanitaria che ha portato con sé lutti ma che ci chiede al tempo stesso di costruire il nostro futuro in maniera diversa. Il sistema Paese dovrà cambiare radicalmente e le nostre stesse abitudini di vita lavorativa e professionale ne usciranno mutate. Mai come in questa fase storica, quindi, sarà necessario non solo farsi trovare preparati, ma anche affrontare una volta per tutte il tema dell'innovazione digitale in Italia e per le imprese – proseguono Facciolongo e Mezzina che concludono – Expandere, dunque, vuole offrire l’opportunità di affrontare questi temi nel solco di una collaudata tradizione di servizio alle imprese e di confronto di esperienze, in cui abbiamo sempre inteso promuovere visioni di futuro volte a rinnovarsi e innovarsi”.

PROGRAMMA

Martedì 15 dicembre

ore 16 – “Innovare nell’agroalimentare”

I 4 interventi hanno il compito di raccontare esperienze di innovazione nel settore, da parte di giovani imprenditori impegnati nella trasformazione agroalimentare o nella produzione primaria. Si tratta di iniziative innovative che usano le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali, unite alla valorizzazione della collaborazione tra imprese.

Intervengono: Mario Morrone – Founder “Olivante srl”

Gianluigi Scaringi – Founder “Leebsy srl”

Pascal Barbato – Antica Panetteria Fulgaro dal 1890

Giuseppe Savino – Founder Hub rurale “Vazapp”

ore 17 – Come cambia il lavoro, come cambiano le città

Il 2020 ha rappresentato un anno di “rottura” con il passato, introducendo o rendendo usuali modi nuovi di lavorare. Come impattano questi cambiamenti sui nostri luoghi di vita? Quali opportunità turistiche nuove si aprono? I borghi, le città, i territori sono pronti per raccogliere le opportunità di questo nuovo modo di vivere?

Intervengono: Antonio Facciolongo – Studente Università degli Studi di Bari

Pasquale De Vita – Presidente Gal Meridaunia

Simone Micheli – Architetto - Owner “Architetectural Hero”

Mercoledì 16 dicembre

ore 16 – “Consapevoli, cioè innovativi ! Esperienze per raccogliere la sfida”

Il mondo nuovo nel quale siamo stati catapultati improvvisamente nel corso di questo ultimo anno ci chiede di essere sempre più consapevoli di questi cambiamenti ma anche di essere sempre più innovativi nei nostri modi di vivere e di lavorare. Come le nostre imprese e le nostre opere sociali stanno raccogliendo questa grande sfida?

Introduce: Francesco Facciolongo – Presidente Cdo Foggia

Intervengono: Sergio Fontana – Presidente Confindustria Puglia

Stefania Menduno – Presidente Banco Alimentare della Daunia “F. Vassalli”

Andrea Rendinelli – E-commerce manager Overly –Connects life

ore 17 – Comunicare e acquisire nuovi clienti on line

La grande diffusione del web apre innumerevoli opportunità per le nostre imprese ma allo stesso tempo introduce nuovi modi di comunicare e di operare. Vogliamo approfondire questi concetti con due esempi proposti da due nostri partners.

“Ora vi racconto una storia…”: il nuovo modo di comunicare in digitale

Intervengono: Luisa Buonpane e Antonio Di Michele – founders “Comunica Creative Company”

“Hai fame di vendite?”: con Margò si può!

Interviene: Marco Cherubini – Senior Business Develompment Manager “Cribis D&B”

Giovedì 17 dicembre

ore 16 – La nuova legge di bilancio, i bandi Sace-Simest e le altre opportunità di finanziamento per le imprese

Numerose e variegate saranno le agevolazioni previste per le micro, piccole e medie imprese nel prossimo anno su vari ambiti di attività. Con un occhio particolare ai processi di digitalizzazione. Approfondiremo queste opportunità e vedremo anche come potremo trovare risorse finanziarie e umane che ci possono accompagnare in questi processi di sviluppo.

Intervengono: Massimo Mezzina – Direttore Cdo Foggia

Fabio Quitadamo – Project manager progetto “Engage”

ore 17 – Un dramma avvolto di splendori. Uomini e donne al lavoro nella pittura di Millet

Attraverso una descrizione delle opere di Millet dedicate al tema del lavoro, vogliamo concludere il nostro evento annuale, riappropriandoci del senso profondo del nostro vivere e della nostra fatica quotidiana, utile a costruire il mondo di domani.

Interviene: Mariella Carlotti – Preside Conservatorio S. Niccolò di Prato, scrittrice e curatrice dell’omonima mostra presentata al Meeting di Rimini.