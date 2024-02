Ex Sofim, commissioni ridotte e 118 operai interinali perdono il lavoro: "Crisi passerà e ritorneranno"

Il futuro della Fpt Industrial di Foggia del Gruppo Iveco pare tutt'altro che roseo.

Nel 2019 la fabbrica foggiana perse la commissione di centinaia di migliaia di motori, lavorazione che fu trasferita in altre sedi. Ora, anche a causa della crisi internazionale, le commissioni pare siano scese e il trasporto verso alcuni paesi esteri è diventato più oneroso.

Circa un anno e mezzo fa, l'ex Sofim della zona industriale di Foggia chiamò forza lavoro dalle agenzie interinali ma oggi quegli operai, secondo l'azienda, non sono più necessari e, a scadenza di contratto, 118 operai non hanno ottenuto il rinnovo.

Come ci spiega Gianfranco Micchetti, segretario generale Fim-Cisl Foggia, il calo delle vendite dovute dalla crisi mondiale, ha reso questi lavoratori in esubero. L'unica magra consolazione proviene dall'ottenimento del diritto di prelazione, quando e se, le commissioni tornassero a rialzarsi, sulle prossime eventuali assunzioni.

D'altro canto i lavoratori si domandano perché non c'è stato un piano di 'svecchiamento', incentivando chi è prossimo alla pensione per far posto alle giovani leve. Nel frattempo il Gruppo Iveco - che manda a casa 118 operai - è in procinto di assumere, a tempo indeterminato, 130 unità nello stabilimento di Suzzara.

Probabilmente è proprio questo sbilanciamento di assunzioni/licenziamenti che preoccupa maggiormente i lavoratori di Capitanata.

In un incontro che si è svolto questa mattina, ai lavoratori è stato comunicato che sulla Gefit F5 e la TeKnoalpha, la velocità produttiva giornaliera sarà di 240 motori: si passerà da tre a due turni; mentre sul dressing, la velocità produttiva sarà di 740 motori al giorno su tre turni.

Gli operai hanno sottoscritto l’accordo di chiusura di tutto lo stabilimento per la prossima settimana dal 28 al primo marzo. La chiusura per il montaggio sarà assicurata con ferie, permessi retribuiti arretrati o ferie di quest’anno. Per le Officine di lavorazione verranno utilizzati i Par collettivi ancora a disposizione.