La nuova vita dell'ex Conventino di Foggia: 64 posti letto per gli studenti dell'Uni Fg

Nella giornata di ieri sono stati pubblicati gli esiti dei lavori della commissione giudicatrice dei progetti candidati al V Bando del Ministero dell’Università e della Ricerca, in attuazione della Legge 338/2000 che prevede il cofinanziamento fino al 75% del costo totale da parte dello Stato per interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari. Sono otto i progetti pugliesi ammessi al finanziamento: cinque candidati dall’Agenzia regionale per il Diritto allo Studio – Adisu Puglia, uno presentato dalla Lum, uno dall’Università di Foggia e uno dall’Università del Salento.

Ad essere ammesso al finanziamento V Bando ministeriale della Legge 338/2000 c'è anche il progetto proposto dall’Università degli Studi di Foggia nell’ex Conventino con la creazione di 64 posti letto.

"La Puglia si aggiudica cinquanta milioni di euro per potenziare il diritto allo studio per i ragazzi che scelgono di studiare e vivere nelle nostre città".

Nel 2020 era stata sottoscritta una convenzione per il recupero funzionale e la concessione in comodato d'uso del complesso edilizio 'ex monastero dei frati domenicani 'Conventino' tra la asp 'Istituto dell'Addolorata' - proprietaria del complesso - e l'ateneo foggiano, che nella persona dell'ex Rettore Pierpaolo Limone, aveva evidenziato la necessità di disporre di idonei edifici per insediarvi alcune proprie strutture destinate a diverse e fondamentali attività istituzionali, non disponendo di spazi sufficienti e adeguati nel proprio patrimonio immobiliare.

Su una porzione del complesso edilizio sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria, finanziati dalla Regione Puglia ed appaltati dall’Asp 'Istituto dell’Addolorata', finalizzati alla attivazione di un asilo nido, che una volta completato sarebbe stato dato in gestione possibilmente anche all'Uni Fg.

Ha dichiarato il presidente di Adisu Puglia, Alessandro Cataldo: "Rappresenta un segnale importante per i nostri giovani e per quelli che decideranno di intraprendere il loro percorso di studi universitari nella nostra regione, pronta ed attenta a fronteggiare l'emergenza abitativa per gli studenti fuori sede, anche prima che questa fosse portata così prepotentemente all'attenzione dell'Italia intera a seguito delle giuste rivendicazioni degli studenti. Oggi possiamo dire di aver fatto ulteriori passi in avanti nel corso di un programma complesso e globale che ha visto i primi risultati concreti con l'acquisizione dell'Hotel White House a Foggia e dell'Hotel Zenith a Lecce, entrambi già riconvertiti in residenze ed utilizzati dagli studenti"