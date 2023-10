Puglia sul podio per evasione fiscale e quinto posto per abusivismo edilizio

Nella classifica di euro evasi ogni 100 euro incassati, in Puglia gli evasori trattengono 19,2 euro, in Campania 20 e in Calabria, maglia nera d’Italia, 21,3. Si tratta di cifre doppie rispetto ai 10,6 euro che si registrano in Friuli Venezia Giulia, ai 10,2 euro in provincia di Trento e ai 9,5 euro in Lombardia. Il territorio nazionale più fedele al fisco è la provincia di Bolzano che presenta un’evasione di soli 9,3 euro ogni 100 incassati.

A calcolare l’evasione a livello regionale è l’Ufficio studi della Cgia, Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre, che ha elaborati i dati del ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Istat.

Scudi, concordati, rottamazioni, condoni, sanatorie e pacificazioni fiscali – osservano dalla Cgia di Mestre - hanno contribuito in misura molto modesta a contrastare l’evasione fiscale che in Italia rimane ancora molto elevata e pari a quasi 90 miliardi di euro all’anno. La situazione più critica, secondo i dati, si registra nel Mezzogiorno.

La stima del gettito fiscale evaso a livello regionale è stata effettuata applicando al valore aggiunto sommerso di ogni regione un coefficiente determinato dal rapporto del gettito fiscale e il valore aggiunto desumibile dalla contabilità nazionale al netto dell’economia non osservata. In Puglia si calcolano imposte e contributi evasi per 5,7 miliardi circa all’anno.

L’Ufficio studi della Cgia indaga la politica dei condoni adottata nel Paese negli ultimi 50 anni. In particolare, in merito ai condoni edilizi, giudica i risultati ottenuti “insignificanti” sul piano del contrasto all’abusivismo edilizio, uno degli obiettivi delle misure approvate negli anni.

Gli ultimi dati del Cresme riportati dall’Istat ne ‘Il benessere equo e sostenibile in Italia’ fotografano “una situazione ancora molto preoccupante”, fanno rilevare. Sebbene negli ultimi in anni sia in leggero calo, nel 2022 l’abusivismo edilizio ha registrato il suo picco massimo in Basilicata e in Calabria, entrambe con una percentuale del 54,1 per cento. Seguono la Campania con il 50,4 per cento, la Sicilia con il 48,2 per cento e la Puglia con il 34,8 per cento.