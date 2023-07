Il lago di Varano è malato, l’acqua è marrone: “Sta morendo”

Il Lago di Varano è “malato”. Non trova altre parole per spiegarlo un assiduo frequentatore della laguna. Se prima l’acqua era limpidissima in primavera e in inverno, per poi diventare torbida d’estate per un naturale fenomeno di eutrofizzazione, ora è marrone. Ci racconta che va avanti così da anni ormai, secondo lui almeno tre. Non cambia colore.

I canali sono insabbiati e c’è un minore ricambio d’acqua. “È evidentissimo che c’è un grosso problema”. Col tempo sono sparite specie ittiche caratteristiche della zona. Cozze non se ne vedono più, ci fa notare il pescatore, e così i granchi blu. L’acqua che defluisce a mare, copiosamente soprattutto con la bassa marea, si riconosce subito: alla Foce di Capoiale, si vede distintamente una estesa macchia marrone che contrasta con l’azzurro delle acque costiere.

Da tempo, sulla pagina ‘Foce Varano in Foto’ erano apparse le immagini delle acque marroncine e il gestore era stato tacciato, in poche parole, di far scappare i turisti. Probabilmente, proprio la volontà di promuovere il territorio e di non offuscarne l’immagine ha contribuito a procrastinare il problema, lasciandolo lontano dai riflettori, senza una cassa di risonanza all’allarme.

Qualche giorno fa, Arpa Puglia, l’Agenzia regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente che esegue i campionamenti e le analisi delle acque di balneazione, ha effettuato dei rilievi. Le indagini hanno evidenziato “un’elevata presenza di cianobatteri che possono, potenzialmente, produrre cianotossine – ha scritto in un avviso alla cittadinanza il sindaco di Ischitella Alessandro Nobiletti – Alcuni di essi, appartenenti al genere Pyramimonas, sono presenti ad una concentrazione tale da poter essere la possibile causa della colorazione dell’acqua di un verde-marrone”. E così, uno dei tre comuni che insistono sul più esteso lago costiero d’Italia, ha scelto quantomeno di sconsigliare la balneazione nelle acque lagunari che potrebbe causare, “soprattutto nei soggetti più delicati, alcune irritazioni cutanee, gastrointestinali e disturbi respiratori reversibili”, o problemi agli animali domestici.

Sul piede di guerra il sindaco di Cagnano Varano, Michele Di Pumpo. In queste ore, è in contatto con l’Asl e il prefetto di Foggia per acquisire i loro pareri. Se ci saranno i presupposti, eventualmente, disporrà un divieto di balneazione.

Da un anno e mezzo, conferma, il lago è in queste condizioni. “Il problema c’è ed è importante. Non c’è più ossigenazione perché il dragaggio non viene effettuato. Per farlo, ci vogliono enormi somme, di competenza della Regione Puglia, sorda da questo punto di vista. Chiederò con un’ulteriore lettera congiunta, a firma dei tre sindaci della Laguna (c’è anche Carpino, ndr), un’azione di estrema urgenza per il dragaggio, perché se dovesse passare altro tempo, con le temperature che stiamo registrando, la situazione diventerebbe molto tragica”.

L’amministrazione non se n’è stata con le mani in mano negli ultimi due anni, ma riunioni, svariate richieste, da ultimo a marzo con il progetto pronto, non hanno sortito l'effetto sperato.

Il lago sta soffocando irrimediabilmente. “Sta morendo. Assistiamo all’eutrofizzazione dovuta a questi caldi, con il conseguente riscaldamento delle acque e, quindi, anossia. Secondo me, se non ci si muove nel giro di un mese, la situazione sanitaria potrebbe crollare di colpo, con la moria dei pesci”, avverte il sindaco Di Pumpo.

Addio anche alle belle ostriche. “In questo momento, purtroppo, nel lago non credo si possa fare assolutamente niente. Interesserò il prefetto e gli organi competenti, ma se la Regione non sente ragione, sicuramente – promette - partiranno delle azioni di protesta molto forti, soprattutto da parte mia e del Comune di Cagnano, che interessa tre quarti del lago”.

Il sindaco di Ischitella, Alessandro Nobiletti, di segno diverso, oggi ha annunciato che “il prossimo 20 luglio finalmente partiranno i lavori di dragaggio del porto canale di Foce Varano. Contano i fatti”, scrive ricalcando quello che è anche il motto dell’amico assessore regionale Raffaele Piemontese. Si tratta di un’opera da circa 100mila euro. Ma, purtroppo, non basterà per salvare la Laguna, perché è soprattutto dalla foce di Capoiale che avviene il riciclo delle acque.

Basti pensare che il progetto già redatto per il dragaggio, basato su studi di ingegneri, tecnici e geologici, ammonta a 7 milioni di euro. Solo così, secondo il sindaco di Cagnano Varano, si potrà "bonificare da un punto di vista biologico la Laguna". Michele Di Pumpo non si arrende e promette battaglia, preannunciando iniziative di protesta già per la prossima settimana: “Chiederò l'immediato dragaggio della Foce Capoiale. Non staremo fermi di fronte alla morte di una Laguna così importante”.