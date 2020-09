Monte Sant'Angelo tra le 'Magnifiche 10': boom di visitatori, prenotazioni in hotel schizzano a +550

Il Covid-19 blocca le vacanze in luoghi lontani e gettonati e a guadagnarne è il Belpaese. In particolare, secondo una indagine di Volagratis.com, sono 10 località ad aver registrato un incremento delle prenotazioni degli hotel in questa insolita estate italiana.

Tra le ‘Magnifiche 10’ vi è anche la città dei due siti Unesco, Monte Sant’Angelo sul Gargano. La città dell’Arcangelo Michele, si posiziona nella sesta posizione della classifica con un lusinghiero +550%. Monte Sant’Angelo, per la sua posizione strategica, è riuscita ad accontentare i gusti del mercato del turismo religioso, culturale e ambientale (con le bellezze del Parco Nazionale del Gargano).

Le altre mete balzate agli onori della classifica, riportata ad Ilmilaneseimbruttito.com, figurano Terni, in Umbria con +900%, Sarnico, in Lombardia (+850%) e Ghiffa, in Piemonte (+800%). Ancora, Paestum, in Campania (+600%), L’Aquila, in Abruzzo (+575%) e Sperlonga, nel Lazio (+450%). Infine, ecco Filicudi, in Sicilia (+200%), Porto Ercole, in Toscana (+150%) e Madonna di Campiglio, nel Trentino-Alto Adige (+100%).