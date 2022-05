Fioccano le prenotazioni online per lettini e ombrelloni: Puglia meta preferita anche nel 2022

Con la fine dello stato di emergenza e il progressivo ritorno alla normalità, la voglia di estate cresce sempre di più. Aumentano esponenzialmente le prenotazioni online degli stabilimenti balneari. E la Puglia è la meta preferita, davanti a Campania e Marche. Insieme, raccolgono circa il 70% delle prenotazioni.

È quanto rivelano i dati di spiagge.it, primo portale in Italia per la prenotazione facile e veloce della postazione al mare. Rispetto al 2021 le prenotazioni anticipate sono aumentate del 470%. “Anche le ricerche sui portali degli stabilimenti prenotabili online stanno esplodendo. Sono tanti i turisti che si informano su dove andare e prenotano in anticipo l’ombrellone in riva al mare per i mesi di luglio e agosto”, ha commentato Gabriele Greco, Ceo di Spiagge.it, nel corso a Rtl 102.5 news.

Come detto, la Puglia ribadisce la sua leadership con il primo posto per numero di prenotazioni. Seguono Campania, Marche, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, quest’ultima in cima nella classifica relativa alle prenotazioni per le vacanze lunghe (fino a 30 giorni). La durata della vacanza si riduce in Campania e in Liguria, dove i lettini vengono prenotati fino a un massimo di 4 giorni. Raggiunge i 9 giorni la media delle vacanze in Puglia.

“Rispetto all'anno scorso, abbiamo rilevato un aumento esponenziale (circa +500%) delle ricerche online relative alla prenotazione di spiagge e ombrelloni: un segno, questo, della voglia crescente di trovare strumenti per evitare stress e brutte sorprese e per garantirsi un posto in riva al mare anche in alta stagione. Allo stesso tempo, per i gestori questo dato è un'opportunità da cogliere al volo. Il turista, infatti, sa già dove trascorrere le sue vacanze e online cerca uno stabilimento che possa soddisfare le sue richieste: essere presenti su Spiagge.it vuol dire quindi non solo farsi conoscere, ma anche e soprattutto massimizzare le proprie entrate trasformando l'interesse in una prenotazione», afferma Andrea Menghi, Founder di Spiagge.it, al Corriere della Sera.