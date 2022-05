Gargano croce e delizia: anche a Peschici boom di prenotazioni, ma i comuni non fanno rete

Con la stagione estiva alle porte, Peschici è già soddisfatta grazie alle numerose prenotazioni già arrivate. Ma, se da un lato il turismo sul Gargano non manca mai, non si riesce a fare rete per offrire servizi migliori ai turisti che ogni anno affollano le mete garganiche