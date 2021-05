Emiliano ai pugliesi: "Fate qui le vacanze"

“E tu dove vai a ballare? Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia”. Il ritornello del brano del molfettese Caparezza che ha fatto saltellare milioni di giovani rimbomba nella mente di chi ogni estate ritorna o si reca nella regione delle sei province, dal Gargano al Salento, per trascorrere le vacanze estive.

“Per quest’anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare”. Più simile al testo del brano di Piero Focaccia è l’appello a trascorrere le vacanze in Puglia del presidente Emiliano lanciato attraverso Rai News 24: “Così aiutiamo i nostri operatori ed evitiamo quando accaduto la passata stagione quando moltissimi pugliesi che sono andati in Spagna e in Grecia sono tornati contagiati con le varie varianti”

Ergo, “se restate siamo tutti più tranquilli”