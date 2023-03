L’idea di Forgelli per l’ex Unieuro: una grande palestra cittadina, ma Ataf passa avanti

Finisce in mano agli avvocati la procedura per l’assegnazione in locazione dell’immobile ad uso commerciale di quasi 3mila metri quadri di proprietà di Ataf, in via Diomede, annesso al parcheggio Ginnetto. L’imprenditore del fitness e wellness Alessandro Forgelli, titolare del Mirage Village, ha deciso di adire le vie legali dopo l’ultimo avviso pubblico indetto per provare a fittare i locali mediante trattativa privata. È pronto anche a presentare un esposto.

La sua società era stata l’unica a presentare un’offerta alla precedente asta pubblica di giugno. Voleva realizzare una grande palestra cittadina, un luogo di aggregazione e di benessere in pieno centro. È un progetto che aveva in mente già da tempo, e nel 2019, si apprende, aveva presentato una manifestazione d’interesse. In quel caso “eravamo in due società a partecipare e l'opposta non presentò le garanzie richieste, quindi si sarebbe dovuto procedere all'assegnazione alla mia società, ma il tutto rimase in bilico fino al periodo Covid che mi vide costretto a ritirare le garanzie versate”, racconta.

Anche questa volta, come previsto dal bando, aveva versato, a garanzia dell’offerta, la cauzione provvisoria pari al 5% del canone di locazione annuo, vale a dire 6mila euro, che non gli sono ancora stati restituiti.

All’apertura dell’offerta “non mi è stato rilasciato il verbale di avvenuta apertura della busta – lamenta l’imprenditore – e mi è stato riferito che avrei dovuto incontrare il dott. Vincenzo Laudiero, amministratore di Ataf, per avere l’attribuzione provvisoria”. Svela, insomma, i contenuti di interlocuzioni informali e, da come la mette, pare l’abbiano portato in canzone per un po’. Forgelli, infatti, riferisce di numerosi solleciti verbali e di una Pec del 6 luglio per chiedere chiarimenti sull’assegnazione. “Non sono riuscito ad ottenere risposte, se non che avrei incontrato il dott. Laudiero dopo le vacanze estive”, spiega. E lo ha incontrato, a quanto fa sapere, solo ad ottobre inoltrato.

A quanto pare, l’amministratore unico lo ha informato che avrebbe dovuto presentare un piano ampliato per l'immobile che avesse un risvolto sociale. “Gli riferii che già nella mia proposta era inserito non solo un piano di riqualificazione dell'immobile, ma anche un piano importante dal punto di vista sociale, dedicato al benessere dei cittadini residenti in quell'area, che prevedeva l'inserimento di palestre e una ludoteca con progetti destinati alla terza età, ai più piccoli e anche uno per le disabilità da realizzare in associazione con il dott. Giovanni Ippolito, ideatore della terapia multisistemica per i bambini con sindrome dello spettro autistico – spiega oggi Alessandro Forgelli - Inoltre, ci sarebbe stato per i dipendenti Ataf, un piano di welfare aziendale che prevedeva un bonus da 250 euro all'anno da utilizzare per l'attività fisica per loro o i propri congiunti, sia all'interno di quella struttura che nel Mirage Village, dotato di piscine ed aree all'aperto per tutto il periodo di assegnazione”.

Per ottemperare alle richieste, ha dovuto effettuare altri sopralluoghi per mappare i locali con tecnici abilitati perché, da quanto riferisce, peraltro, le mappe catastali in possesso di Ataf non erano aggiornate. Si è procurato anche i preventivi per la messa in sicurezza dell’immobile, “più volte oggetto di atti vandalici”. A novembre consegna il piano e Laudiero promette di visionarlo, ma ad oggi non ha ricevuto alcuna risposta, “né tantomeno un diniego ufficiale a mezzo raccomandata o Pec”.

Il verbale della seduta pubblica è oggi reperibile nella sezione ‘bandi di gara’ della piattaforma Traspare di Ataf. La commissione presieduta dall’ingegnere Leonardo Ciuffreda (componenti Stefania Piarullo e Giorgia Palumbo) si è riunita il 21 giugno, nella sede di via di Motta della Regina, e si dà atto della presenza di Alessandro Forgelli, in qualità di legale rappresentante della A.F. Sport Service.

Nel verbale sono riportate anche le risultanze della valutazione dell’offerta economica, in seduta riservata. Per quanto presentasse un rialzo dell’1% sulla base d’asta, per un importo complessivo di 121.200 euro, non sarebbe stata presa in considerazione perché risultava così modulata: 61.200 euro in canoni mensili di 5.100 euro e 60mila in 240 buoni servizi annuali da 250 euro da distribuire tra i dipendenti e la dirigenza Ataf, spendibili sia nella nuova struttura che nel Mirage Village. La commissione ha dichiarato, dunque, non formata la graduatoria. Il documento risulta firmato digitalmente ad agosto. Da allora, il piano è stato rimodulato stando alla cronistoria del diretto interessato.

“Ovviamente lascerò che gli organi competenti facciano luce sulla questione – scrive Forgelli - mentre mi sento davvero deluso, come cittadino ed imprenditore e mi rendo conto che resta una missione impossibile cambiare le sorti di questa città”.