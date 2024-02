Monti Dauni sfruttati e deturpati dall'eolico, il Molise si unisce alla protesta: "Ora diciamo basta"

La provincia di Foggia, e in special modo nella zona dell’Appennino Dauno, è una delle aree d’Europa in cui si concentra il maggior numero di pale eoliche. Dagli anni ’90, ne sono state installate a migliaia (in Puglia se ne contavano 1.615 nel 2021, secondo l’ultimo rapporto Anev-Associazione Nazionale Energia del Vento). Ora un nuovo parco eolico potrebbe sorgere a cavallo dei territori comunali di Carlantino e Celenza Valfortore. A volerlo è una società che ha sede legale a Potenza, la “Rinnovabili Sud Due s.r.l.”.

Il progetto non è stato discusso né con le amministrazioni comunali interessate, né con i cittadini dei comuni sul cui territorio dovrebbero essere installati 17 nuovi aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 98 Mw. Il piano di lavoro, inoltre, prevede la costruzione di opere di connessione alla Rtn e sistema di accumulo da 30 Mw ricadenti anche nei comuni di Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia e Torremaggiore.

Venerdì 16 febbraio a Celenza Valfortore, negli ampi spazi dell’ex Monastero di San Nicola, il sindaco Massimo Venditti e il primo cittadino di Carlantino Graziano Coscia hanno spiegato ai cittadini i passi compiuti e di quelli da compiere per opporsi alla realizzazione della nuova wind farm. Erano presenti anche i sindaci dei comuni molisani di Riccia e Gambatesa, rispettivamente Pietro Testa e Carmelina Genovese; di Volturara Appula, Vincenzo Zibisco. Presente anche il sindaco del comune di Macchia Valfortore, Gianfranco Paolucci,

"Sono davvero soddisfatto della vostra numerosa presenza qui, stasera, perché è importante fare squadra e perché sarete anche voi cittadini, insieme a noi amministratori, a sedere ai tavoli dove discuteremo della salvezza del nostro territorio contro chi vuole solo sfruttarlo e deturparlo. Quest’area è già stata trasformata negli anni Sessanta con la costruzione della diga di Occhito senza ricevere nessun beneficio e portando benessere e ricchezza solo altrove. Oggi vogliono fare la stessa cosa con l’eolico, sfruttare il nostro territorio, portando benessere a parti terze ma non a queste comunità” (Graziano Coscia sindaco di Carlantino).

Anche il Molise, regione in cui attualmente sono installati 321 aerogeneratori, è interessato al nuovo incremento di progetti inerenti all’installazione di nuovi parchi eolici. A Celenza, inoltre, c'era il deputato Giandonato La Salandra che sulla questione ha presentato in Parlamento alcune interrogazioni sulla questione. Intanto, sempre contro il progetto eolico, in questi giorni è nato 'Confine Naturale', il comitato cittadino per la tutela dell’ambiente e del paesaggio dei comuni di Carlantino, di Celenza Valfortore e degli altri comuni della Valle del Fortore. Nelle precedenti settimane anche la Lipu, l’Altura (associazione per la tutela degli uccelli rapaci e dei loro ambienti) e 'Italia Nostra', sono scese in campo a sostegno dei comuni dei Monti Dauni chiedendo al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e alla Regione Puglia di respingere il progetto del parco eolico.

“Il nostro è un no forte, senza se e senza ma. Un progetto calato dall’alto senza che nessun amministratore dei comuni interessati fosse a conoscenza della minima informazione in merito” (Massimo Venditti sindaco di Celenza Valfortore).

L’impresa che vorrebbe installare i 17 aerogeneratori ha fatto pervenire il progetto già “impacchettato” al Comune di Carlantino il 13 novembre scorso. Nella relazione dei tecnici comunali incaricati dai due comuni di studiare la fattibilità del progetto, è emerso che lo studio di impatto ambientale svolto dalla società “Rinnovabili Sud Due S.r.l.” non prende in esame tutti i beni paesaggistico-ambientale localizzati nell’area interessata. In particolare, si fa riferimento ai beni sottoposti a vincolo paesaggistico riportati dalla banca dati informatica del Ministero per i Beni Culturali.

Il progetto del parco eolico, infatti, intercetta il Regio tratturo Lucera-Castel di Sangro ma soprattutto incide direttamente sul Tratturo Celano-Foggia, entrambi interessati anche dal vincolo archeologico. Non solo, anche i boschi interessati dal progetto sono sottoposti a vincoli paesaggistici-ambientali.

Inoltre, la relazione dei tecnici ha messo in evidenza come lo studio di impatto ambientale non consideri l’impatto cumulativo degli impianti eolici in relazione a tutti gli altri impianti esistenti o in corso di realizzazione. Lo studio di incidenza, poi, non è conforme alla Linee Guida Nazionali in materia di Valutazione d’incidenza redatte dal Matt Nel 2019. Infine, i tecnici dei due comuni hanno sottolineato come alcune pale non rispettano nemmeno la distanza minima fissata per legge dalle strade comunali, provinciali e statali. Norme previste anche dal nuovo Codice della strada.