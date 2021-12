Il foggiano Enzo Dota è il nuovo responsabile nazionale del marketing territoriale di AssoretiPmi

"E’ un po’ come tornare a casa". Dopo esserne stato uno degli uomini di punta a livello regionale, il foggiano Vincenzo Dota ritorna da protagonista in AssoretiPmi, la prima associazione italiana di reti d’impresa, accettando di ricoprire l’incarico di responsabile nazionale del marketing territoriale oltre che delegato provinciale della Capitanata. Il suo non è un ritorno casuale ma voluto dai vertici dell’associazione per ridare vigore e slancio ai numerosi progetti, appunto, relativamente al marketing territoriale. Tra questi, il più innovativo è certamente quello denominato localtourism.it, ideato dallo stesso Dota, che ha l’ambizione di creare una community nazionale in grado realizzare un’innovazione di processi che metta insieme, in modo concreto, l’enogastronomia, la cultura e il turismo di un determinato territorio italiano. Localtourism.it ha l’obiettivo di trasformare un consumatore in turista così come un turista si trasforma in un consumatore quando visita il Bel Paese.