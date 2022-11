Foggia sommersa dai rifiuti, la richiesta ai commissari per ottenere la riduzione della Tari: "Lo dice il regolamento"

Il grave disservizio causato dal mancato ritiro dei rifiuti a Foggia - situazione che va avanti ormai da settimane - deve ripercuotersi sulla Tari, a vantaggio degli utenti, determinando una sensibile riduzione sul pagamento della quarta rata della tassa sui rifiuti. Ne è convinta l’Adiconsum, l’associazione in difesa dei consumatori di Foggia, che è pronta a chiedere alla Commissione straordinaria di deliberare una sensibile riduzione della Tari; diversamente verrà intrapresa una class action a favore dei cittadini foggiani, privati di un servizio fondamentale e provati dal perdurare di una situazione emergenziale.

Si tratta, precisa a FoggiaToday l’avvocato Pierluigi Zarra (nella foto a lato) dell’ufficio legale di Adiconsum, di una ipotesi già contemplata alla voce ‘Disservizio’, nell’art. 34 del Regolamento istitutivo dell’imposta unica comunale (qui il documento), approvato con emendamenti, con deliberazione n.196 del Consiglio comunale di Foggia, l’8 settembre del 2014. “Si tratta di una norma che fa riferimento alla Tari, ovvero alla riduzione della stessa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, di una effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di una prolungata interruzione del servizio per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi tali da determinare una situazione di emergenza”, precisa il legale. Insomma, esattamente quello che si è verificato in queste settimane a Foggia, e che ha portato già numerosissimi cittadini a bussare alla porta degli uffici di Adiconsum, in via Trieste, per capire come tutelarsi.

Avvocato Zarra, la possibile riduzione della Tari è quindi una ipotesi già prevista e contemplata nel Regolamento Comunale in caso di disservizi o inadempienze?

Sì, è già previsto dal Regolamento Comunale che, di fatto, recepisce la normativa nazionale (Art. 1, comma 656 della Legge 147 del 27 dicembre 2013), che il Comune ha fatto propria per disporre un regolamento adeguato e al passo con la normativa generale. Tale ipotesi si basa su una serie di presupposti che sono, appunto, il mancato svolgimento del servizio, l’effettuazione dei servizi in violazione della disciplina di riferimento, l’interruzione del servizio per scioperi o altri motivi sindacali e, ultimo e più importante requisito, la sussistenza di un grave e perdurante disservizio.

Allo stato, crede che il ‘Caso Foggia’ veda conclamati tutti i presupposti per intraprendere questo tipo di azione? Ad oggi, almeno su carta, non è stata formalizzata l’emergenza…

Assolutamente sì. Anche se non è stata formalizzata l’emergenza, in giurisprudenza si fa riferimento facta concludentia, cioè la visione dei fatti, che si basa strettamente sulla realtà. Questa realtà oggi ci dice che Foggia si trova, per la terza volta nel giro di un anno, sommersa dai rifiuti (la situazione è sotto gli occhi di tutti) e che questa situazione non è estemporanea ma si protrae nel tempo, causando una disservizio costante nei riguardi della cittadinanza. E’ un dato di fatto incontrovertibile.

Quali sono i riferimento su cui fondare una eventuale class action?

Partiamo da una ordinanza della Cassazione del 27 settembre 2017, che fa riferimento all’art 59, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, ancora in vigore, che stabilisce che in presenza di una situazione di disfunzione, non estemporanea, ma apprezzabilmente protratta nel tempo, il tributo è dovuto nella misura ridotta non superiore al 40% della tariffa.

Delineato il quadro normativo di riferimento, quali saranno adesso i prossimi passaggi?

Come Adiconsum avanzeremo una formale richiesta alla Commissione straordinaria del Comune di Foggia che, stante la situazione in essere, può deliberare con apposito regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni della Tari rispetto a quanto previsto. Più nel dettaglio, chiederemo di effettuare una riduzione, ai sensi di legge, sulla quarta rata del tributo, per giungere a gusta tutela degli interessi della collettività.

Ci sono precedenti?

C’è tanta giurisprudenza al riguardo. Un caso assai recente è del 2021, a Napoli, dove la commissione tributaria ha disposto la riduzione tecnica tariffaria al 40% perché il servizio di raccolta rifiuti non era stato concretamente svolto. Tale disservizio prolungato può costituire una forma di inadempimento contrattuale rispetto alla raccolta e allo smistamento rifiuti non solo per l’azienda incaricata, ma anche in capo all’Amministrazione comunale che è tenuta a valutarne l’operato.

In caso di mancata risposta, siete pronti a promuovere una class action per raggiungere lo stesso scopo…

Sono due discorsi paralleli. Come associazione di difesa dei consumatori ci riserveremo la possibilità di disporre una azione collettiva con quanti vorranno affidarsi a noi per essere seguiti in questo percorso. Da parte nostra intraprenderemo tutte le azioni possibili per arrivare a deliberare una riduzione sulla prossima rata del pagamento di un servizio mancato. Chiunque volesse contattarci può farlo raggiungendo gli uffici di via Trento, 42, contattandoci al numero 0881.772049 o scrivendoci a foggia@adiconsum.it - foggia@pec.adiconsum.it.