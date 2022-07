Cimitero comunale, qualcosa si muove: i commissari si attivano per scongiurare l’emergenza defunti

I commissari si attivano per scongiurare l’emergenza defunti al Cimitero comunale di Foggia. Una settimana dopo l’allarme lanciato dal segretario cittadino della Lega Antonio Vigiano, compaiono affissi all’albo pretorio una serie di atti che sbloccano le estumulazioni, la costruzione di nuove cappelle gentilizie e la realizzazione di un nuovo campo di inumazione.

In virtù di un’ordinanza commissariale del 5 luglio, firmata da Sebastiano Giangrande, la società P.F.C Progetto Finanza di Capitanata, concessionaria dei servizi cimiteriali, può procedere all’estumulazione dei resti mortali per i loculi concessi nelle cappelle comunali nel 1990-1991, per i quali non è stato richiesto il rinnovo, e negli anni 2007-2008-2009-2010, per i quali era già stato concesso un rinnovo parziale per 10 anni. Nell’elenco dei defunti da estumulare, che resterà affisso all’albo pretorio e sul sito della concessionaria fino al 4 agosto, tra scadenze del rinnovo trentennale e decennale, figurano più di 500 nominativi.

Il salviniano Antonio Vigiano, numeri alla mano, considerati i loculi rimasti, aveva avvertito il Comune: in assenza di autorizzazione alle estumulazioni, il cimitero avrebbe rischiato il collasso già dopo l’estate. A giudicare dalle carte, a Palazzo di Città gli hanno dato ascolto.

Prima ancora, il 30 giugno, dal Servizio Lavori Pubblici diretto dall’ingegnere Francesco Paolo Affatato, è arrivata l’autorizzazione al sub-contratto tra la ditta Ctm, appaltatrice dei lavori di ampliamento del Cimitero, e la Società cooperativa Appaltatori Foggia a.r.l. per la fornitura del terreno per la realizzazione di un campo di inumazione, il trasporto ed il conferimento a discarica dell’eventuale parte di terreno da rimuovere dal sito. La ditta aveva comunicato al Comune la stipula del sub-contratto ad aprile. Sempre nel mese di giugno, lo Sportello Unico per l’edilizia ha rilasciato almeno tre permessi di costruire per la realizzazione di cappelle gentilizie ricadenti nel Piano di ampliamento cimiteriale.