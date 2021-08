Turisti stranieri atterrano in elitaxi al porto turistico di Rodi Garganico. Masiero: "Questa è l'impronta internazionale che meritiamo"

Ieri mattina un Agusta AW 109 in servizio elitaxi è atterrato e decollato in pochi minuti al Porto Turistico di Rodi Garganico, proveniente da Roma e diretto a Firenze.

Alcune incomprensioni tra la direzione portuale e l'operativo della compagnia di volo, hanno fatto si che l'atterraggio previsto nell'elisuperficie della Piazza della Marina - dove atterra l'elisoccorso - sia avvenuto sull'area adiacente il porto, con conseguente contestazione da parte del locale comando carabinieri.

I passeggeri erano appena sbarcati da uno dei superyacht di 30 metri, che in questa stagione attraccano a Rodi sempre più frequentemente.

"Il porto di Rodi Garganico sta prendendo quell'impronta internazionale che merita" afferma Marino Masiero Ceo di Meridiana Orientale srl, che continua: "Questi sono i clienti stranieri che possono far fare un salto di qualità al territorio. Non è un grande segreto, infatti, che laddove c'è uno standard elevato dei servizi offerti, si possono innescare processi virtuosi di innovazione economica con ricadute territoriali per niente trascurabili. Abbiamo operato per 10 anni con ospiti come questi. Il porto oggi si presta anche a questo tipo di richiesta. La storia futura dirà chi saprà dare risposte e come".