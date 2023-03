Colpo di scena nella corsa al Rettorato: Serviddio e Sinigaglia si ritirano e sostengono Lo Muzio

Scendono a tre i candidati alla carica di rettore dell’Università di Foggia. Gaetano Serviddio, tra i favoriti alla vigilia, e Milena Sinigaglia si ritirano.

Il direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, nella prima giornata di votazioni, il 15 marzo, era arrivato secondo, dietro Donatella Curtotti, con 123 preferenze. La direttrice del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria, era arrivata penultima con 93 voti. Entrambi sosterranno Lorenzo Lo Muzio (112 voti al primo turno).

“In perfetta coerenza con le volontà largamente espresse dall’Area Medica nel corso dell’assemblea convocata dal Preside Prof. Vendemiale lo scorso 9 marzo, nelle ultime ore ho incontrato il prof. Lorenzo Lo Muzio per analizzare i risultati delle urne e stabilire una linea di condotta per la votazione del prossimo 23 marzo – ha scritto Gaetano Serviddio - Dopo un’attenta valutazione, e nella ferma reciproca convinzione che il Rettore non può essere determinato sulla base di sommatorie di voti o soltanto in ossequio ad accordi elettorali, ho deciso di dare pieno sostegno al prof. Lorenzo Lo Muzio. La mia decisione permette di raggiungere l’obiettivo tanto atteso di poter avere finalmente un Rettore di Area Medica e allo stesso tempo è fondata sul convincimento che questo mio gesto possa rappresentare l’inizio di un nuovo cammino per il Nostro Ateneo. In accordo con il collega Lo Muzio, l’intesa raggiunta rappresenta un traguardo importante perché supera la logica per la quale sono gli interessi specifici a determinare le scelte: non devono essere soltanto le appartenenze a fornire gli indirizzi di governo ma, piuttosto, è sulle convergenze programmatiche che occorre lavorare per fare sintesi e favorire, costantemente, la ricerca di condivisione e partecipazione. Le nostre visioni si sono scoperte complementari, al punto che la fusione delle mie idee programmatiche con le sue, le risorse intellettuali che le hanno pensate, le alleanze finora strette per realizzarle, troveranno spazi e occasioni per esprimersi con la necessaria dialettica ed autonomia. Questa mia decisione, naturalmente sostenuta da coloro che sono stati i miei alleati sinora, rafforza la convinzione che questa mia scelta non è una rinuncia perché è strategica al fine di rinsaldare i rapporti nella Comunità e individuare obiettivi intorno ai quali coagulare i più larghi consensi possibili. Sono convinto che gli altri candidati non potranno non considerare il significato di questa mia scelta, apprezzandone il valore come segnale concreto per il buon governo dell’Università di Foggia dei prossimi sei anni”.

Ha sintetizzato, invece, in poche righe le ragioni del suo disimpegno Milena Sinigaglia. “Sin da quando ho reso nota la mia disponibilità a guidare la nostra Università per il prossimo sessennio, ho dichiarato che avrei anteposto l'interesse di Unifg alle mie ambizioni personali – ha scritto - In vista del secondo turno elettorale, ritengono necessario pervenire a una semplificazione delle proposte di governo in campo per la nostra Università. La comune visione di sviluppo della nostra Università e la convergenza su più punti qualificanti del programma di governo mi inducono a dare il mio sostegno alla candidatura del professor Lo Muzio a rivestire la carica di rettore della nostra Università”.