Tra gli elettori del nuovo Rettore ci sono 46 studenti di Area Nuova: "Ecco di cosa abbiamo bisogno"

Il 15 marzo l'Università di Foggia è chiamata a scegliere il successore di Pierpaolo Limone: otto i candidati alla carica di Rettore.

A due settimane dal voto, il presidente del Consiglio degli Studenti, nonché coordinatrice dell’associazione Studentesca Area Nuova, Emanuela Costantina Vocino, passa in rassegna una serie di criticità e avanza alcune richieste, rimarcando il grande peso che hanno gli studenti, una delle anime dell'ateneo, insieme ai docenti e al personale amministrativo, "testimonianza della centralità che questi meritano all’interno dei processi decisionali dell’Università".

Dei 47 studenti elettori, 46 sono rappresentanti dell’associazione studentesca Area Nuova, che presenta pubblicamente una serie di questioni, già rappresentate ai candidati.

La richiesta degli studenti di Area Nuova

"È ormai noto a tutti che l’Università di Foggia rappresenti il cuore pulsante di un territorio difficile ed è nostra opinione che ad essa spetti il compito di guidare la rinascita di questa città e di questa provincia: è per questo motivo che abbiamo chiesto a tutti i candidati al rettorato di impegnarsi a collaborare con le istituzioni politiche al fine di potenziare la rete dei trasporti urbani e provinciali, resi necessari anche a causa della distanza notevole che intercorre tra alcuni plessi universitari e il centro cittadino, a svantaggio degli studenti fuori sede che giungono in città con i mezzi pubblici.

È in quest’ottica che abbiamo altresì richiesto la possibilità di stipulare accordi con le imprese che gestiscono i parcheggi urbani, al fine di garantire la possibilità di parcheggiare, ad un prezzo calmierato, agli studenti la cui sede universitaria sia locata in centro.

Per trasformare la città di Foggia in un polo universitario è inoltre necessario che tutti si impegnino ad aumentare il numero di residenze e case dello studente.

Uno dei problemi principali è rappresentato dalla mancanza di spazi idonei alle attività di lezione e di studio: si rendono necessarie aule, aule studio e biblioteche degne di questo nome e, più in generale, spazi di aggregazione che contraddistinguono gli anni universitari.

Tutti i candidati sono stati messi al corrente che gli studenti di alcuni dipartimenti sono costretti a studiare al freddo, nei corridoi, in locali scarsamente illuminati e privi di un numero sufficiente di posti a sedere, di prese elettriche e di altri servizi basilari. La circostanza che alcuni corsi siano tenuti alla Città del Cinema, se resa necessaria da una situazione emergenziale, non può e non deve diventare la normalità. Ai locali già esistenti va garantita l’accessibilità alla rete internet tramite il servizio eduroam, standard di ogni università europea che si rispetti.

Abbiamo inoltre richiesto che vengano aumentati gli orari di apertura delle biblioteche, e la possibilità di aprire almeno un dipartimento il sabato mattina, facendo a turno tra le varie sedi. Opportuno sarebbe anche prendersi cura del verde dei locali universitari, spesso lasciato abbandonato.

Il sistema Helpdesk, per quanto offra grandi potenzialità di semplificazione, è al momento implementato in maniera insufficiente nel rapporto studenti-segreterie ed è causa di problematiche: è per questo motivo che abbiamo richiesto di aumentare il numero di ticket apribili da parte degli studenti, attualmente limitato a 2, oltre a richiedere la possibilità di chiudere ticket ormai inutili, o rimasti aperti, anche per gli studenti.

Riteniamo altresì necessario il ritorno di alcuni servizi di segreteria all’interno di tutte le sedi universitarie, in modo da garantire a tutti l’accesso al front office. Importante, inoltre, concedere agli studenti la possibilità di modificare due volte l’anno il piano di studi.

Come da noi proposto tempo fa, sarebbe opportuno istituire un servizio di assistenza sanitaria agli studenti fuori sede, impossibilitati ad accedere alle cure di base a causa della mancanza del proprio medico di famiglia. Ci fa piacere notare lo spirito positivo con cui tutti i candidati hanno accolto questa proposta.

Restando pronti ad ascoltare ulteriori proposte provenienti da voi studenti, esprimiamo rammarico per la circostanza che altre organizzazioni a noi estranee abbiano fatto passare come proprie delle nostre idee già debitamente presentate e protocollate, in particolare quest’ultima sullo sportello di assistenza sanitaria.

Area Nuova è l’unica associazione studentesca che, quotidianamente, sta presentando le istanze degli studenti a tutti i candidati: il nostro stile è da sempre quello di spendere il tempo a rappresentarvi nelle sedi opportune, la nostra promessa è di continuare a farlo".