Corsi e immatricolazioni in aumento, ma spazi insufficienti all'Uni Fg: "Ci sono stati enormi problemi"

A poco più di due settimane dalle elezioni universitaria per la scelta del nuovo Rettore, Francesca Stella, coordinatrice di Link Foggia, evidenzia "l'assenza di una riflessione nazionale e locale in tema di didattica e spazi" che "ha creato enormi problemi alla comunità studentesca", aggiunge.

Link Foggia avanza delle proposte agli otto candidati alla successione di Pierpaolo Limone, durante il quale, sottolinea Stella, ci sono stati "profondi cambiamenti in seno all'ateneo" e "il periodo Covid è stato gestito in maniera efficace da parte della governance".

Tuttavia, aggiunge la coordinatrice di Link Foggia, "l’aumento dei corsi di laurea, con il consequenziale incremento delle immatricolazioni, e il successivo ritorno in presenza, ha svelato le contraddizioni e le difficoltà da tempo esistenti".

Il problema della mancanza di spazi in termini di aule e laboratori, era stato rimarcato anche da Rossella Palmieri, professore ordinario di Letteratura Italiana e delegata alla comunicazione e ai rapporti con il territorio, per l'ex Rettore Pierpaolo Limone, in una recente intervista rilasciata a Foggiatoday (leggi qui).

Il sindacato studentesco puntano sui bisogni della comunità: "La retorica della centralità dello studente nei programmi di sviluppo di ateneo deve essere sostanziata da interventi precisi e programmati. Per questo motivo, abbiamo stilato un documento programmatico con le priorità e le rivendicazioni principali costruite assieme alla comunità studentesca nel corso di questi mesi. Ci auguriamo che i candidati al Rettorato sottoscrivano il nostro documento e possano assumersi l’impegno di portare avanti queste proposte a elezioni concluse".

Le proposte di Link Foggia

Spazi e territori - Gli studenti dell’Università di Foggia sono in costante aumento anno dopo anno. Per far fronte a questa situazione, crediamo che la nuova classe dirigente universitaria debba impegnarsi per garantire infrastrutture adeguate al crescente numero di studenti, che ogni anno scelgono Foggia.

Abbiamo bisogno di rendere la nostra città una città universitaria, predisponendo spazi idonei allo svolgimento di lezioni e tirocini, garantendo i collegamenti tra dipartimenti e sedi Adisu (residenze universitarie e mense).

L’Università deve essere parte integrante del territorio, dialogare con esso e immaginare nuove strutture, ripartendo da quelle in disuso, da adibire ad aule studio.

L’Ateneo ha fatto un passo in avanti crescendo e diventando un medio ateneo, tuttavia ad oggi offre servizi di un piccolo ateneo con spazi insufficienti e orari troppo ridotti rispetto alle necessità studentesche.

Didattica - La didattica universitaria ha necessariamente bisogno di essere innovata. Crediamo che il modello didattico frontale, in cui lo studente acquisisce passivamente dati e informazioni, non sia realmente efficace, complice una mancata visione nazionale sui nuovi metodi di apprendimento.

Il passaggio da piccolo a medio ateneo deve essere concretizzato anche in tale aspetto, ad esempio prevedendo più lavori di gruppo durante le lezioni, laboratori, e implementando i sistemi informativi per rendere più fruibile lo svolgimento delle lezioni.

Un’attenzione maggiore, inoltre, deve essere riservata a studenti con Dsa e Bes introducendo agevolazioni didattiche e forniture di strumenti in comodato d’uso.

Benessere dello studente - Il disagio psicologico è la grande piaga che ha colpito gran parte della comunità studentesca post Covid-19. L’aumento dei servizi di welfare studentesco deve essere centrale nel prossimo mandato rettorale. Crediamo che implementare il servizio di counseling psicologico, la creazione di asili nido e il potenziamento del Cav di Ateneo possano essere obiettivi raggiungibili e realizzabili. Il nostro Ateneo ha visto crescere il numero di studenti fuori sede, che ad oggi non hanno a disposizione il medico di base e crediamo che sia necessario garantire anche a questa categoria di studenti un pieno diritto alla salute.

Diritto allo studio - Il prossimo mandato rettorale deve dare centralità al diritto allo studio universitario e ai servizi interconnessi. Riteniamo fondamentale aumentare i posti alloggio per gli studenti fuori sede, stanziare un maggior numero di fondi per creare delle borse di studio UniFg rivolte a studenti meritevoli o in situazioni di disagio economico.

Inoltre, con i nuovi decreti direttoriali del Ministero dell’Università e della Ricerca è previsto un aumento degli importi delle borse di studio per il prossimo anno accademico, in seguito ai quali non sono stati stanziati ulteriori fondi per il diritto allo studio universitario.

Chiediamo che chi dirigerà il nostro ateneo garantisca un impegno concreto nella Crui per lo stanziamento di queste risorse.