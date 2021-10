Consorzio di Bonifica per la Capitanata: Coldiretti va sola e vince 4 a 3, la nuova governance entro dicembre

La governance del Consorzio per la Bonifica della Capitanata si deciderà solo nei prossimi mesi, presumibilmente poco prima di Natale: il presidente e il vice presidente saranno eletti nella prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione e sarà un decreto del presidente della Giunta regionale, Michele Emiliano, a disporre l'insediamento del Cda, entro sessanta giorni.

Per ora, sono stati approvati i risultati delle elezioni di domenica 10 ottobre nei 39 comuni ricadenti nel comprensorio di bonifica.

Coldiretti ha scelto di andarsene per conto suo, mentre Cia Agricoltori Italiani, Confagricoltura Foggia e Concooperative si sono unite in un'unica lista. La campagna elettorale è stata connotata da non pochi veleni. È finita 4 a 3 in favore dei cappellini gialli.

Sono stati rieletti tre uscenti: il presidente Giuseppe De Filippo, il vice Raffaele Carrabba e il consigliere Angelo Miano.

Gli elettori suddivisi in tre fasce, in ordine crescente di contribuenza, hanno eletto i propri rappresentanti: un consigliere in prima fascia, due consiglieri in seconda fascia e quattro consiglieri in terza fascia. A completare il Cda, sono un rappresentate nei comuni ricadenti nel comprensorio consortile e un rappresentante della provincia.

Dalla lista di Coldiretti entrano nel Cda Francesco Casoli (eletto nella prima fascia di contribuenza); Luciano Mancino (eletto nella seconda fascia di contribuenza), Giuseppe De Filippo e Alessandro Cardascia (eletti nella terza fascia di contribuenza). La lista della triplice alleanza elegge Raffaele Carrabba (seconda fascia), Angelo Miano e Antonio Gramazio (terza fascia). I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni.

Più sentite le elezioni, rispetto al passato, a giudicare dalla straordinaria affluenza: sono stati 9067 i votanti, circa il 16,7 % degli aventi diritto al voto.

Presidente e vice presidente saranno eletti a maggioranza assoluta dei componenti del Cda. Coldiretti non si è ancora pronunciata sull'indicazione per la riconferma di Giuseppe De Filippo.