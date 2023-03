L'Università vota per il nuovo Rettore: i candidati scendono a cinque, si ritira dalla competizione Cafarelli

A poche ore dalle votazioni per il nuovo Rettore dell'Università di Foggia, la prof.ssa Barbara Cafarelli, ordinario di Statistica, ha ritirato la candidatura.

Dopo Nunzio Angiola e Giuseppe Solaro, è il terzo dietrofront. Partecipano alla competizione Gaetano Serviddio, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche; Donatella Curtotti, direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza; Lorenzo Lo Muzio, ordinario di Malattie odontostomatologiche e vice direttore del Consorzio Interuniversitario nazionale per la Bio-Oncologia, già candidato nel 2019; Milena Sinigaglia, a capo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria e Sebastiano Valerio, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici.

Questo il commento dell'ormai ex candidata rettrice con un passato lampo nell'esecutivo del governo cittadino: "Carissimi e carissime, nel rispetto del silenzio elettorale, comunico di avere rinunciato alla mia candidatura. Diverse le considerazioni che mi hanno portato a questa difficile scelta ma, come ho sempre detto in ogni incontro di questi ultimi mesi, è necessaria una sintesi. Non è stata facile la scelta di candidarmi e non lo è neanche questa di rinunciare a rappresentarvi in prima persona. Confermo il mio impegno: la nostra comunità è per me la mia grande famiglia, la famiglia che mi ha offerto uno spazio di vita e crescita personale e professionale, la famiglia a cui sono profondamente legata. Oggi, più che mai, credo sia necessario continuare un percorso di valorizzazione del patrimonio umano, credo sia doveroso offrire ai nostri giovani il diritto allo studio, doveroso continuare a condividere valori e metodo. Condivisione, partecipazione, inclusione, sostenibilità e programmazione sono state le parole chiave di un successo voluto e ottenuto e mi impegnerò perché continuino ad esserlo. Quello che tutti, insieme, realizziamo quotidianamente ha trasformato un territorio, offrendogli un futuro diverso, di crescita sociale, culturale ed economica. Ringrazio chi mi ha sostenuto in questa campagna elettorale, chi crede in me. Ringrazio tutti per avermi offerto il loro punto di vista, per me fonte di crescita e arricchimento. Ad maiora!" .

Intanto Giuseppe Solaro prova a spegnere le polemiche circa la presunta poltrona da delegato che gli sarebbe stata garantita in cambio del sostegno a Gaetano Serviddio: "Desidero contestare questa affermazione, poiché non mi è stato promesso alcunché. Mi lega, piuttosto, ormai, al professor Serviddio un rapporto di reciproca stima e l'impegno comune, in caso di sua elezione, di carattere generale, a collaborare con lui. Me lo ha chiesto nel corso di un incontro che ha preceduto la mia decisione di ritirare la candidatura e di questa sua concreta considerazione e proposta di collaborazione lo ringrazio. La squadra di lavoro, sarà, nel caso egli dovesse prevalere, definita appunto con il Rettore, al momento opportuno, insieme alle altre forze di governo. Non corrisponde al vero, inoltre, che sarei contro l'elearning. Nell'intervista che ho rilasciato all'area stampa di Unifg, ho proposto, anzi, di estendere i nostri corsi blended pur senza diventare, ovviamente, un ateneo telematico. Io sono semplicemente e soltanto per una necessaria e indispensabile chiarezza di rapporti con le università private, senza nessun particolare pregiudizio nei loro confronti, ma nella valutazione attenta e opportuna di tutte le eventuali forme di collaborazione".