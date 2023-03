Si vota per il Rettore, in cinque sognano di guidare l'Università di Foggia: seggi aperti fino alle 17

Oggi, 15 marzo, la comunità universitaria è chiamata a scegliere il Rettore dell'Università di Foggia: cinque i candidati alla successione di Pierpaolo Limone, dimissionario dopo tre anni di Rettorato.

Guiderà l'ateneo dauno nel sessennio 2023-29, uno tra Gaetano Serviddio, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche; Donatella Curtotti, direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza; Lorenzo Lo Muzio, ordinario di Malattie odontostomatologiche e vice direttore del Consorzio Interuniversitario nazionale per la Bio-Oncologia, già candidato nel 2019; Milena Sinigaglia, a capo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria e Sebastiano Valerio, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici.

Hanno ritirato la candidatura Nunzio Angiola, Giuseppe Solaro e Barbara Cafarelli.

All’occorrenza, la seconda, la terza votazione e il ballottaggio si terranno, rispettivamente, il 23, 28 e 30 marzo. Nel caso in cui nessun candidato dovesse raggiungere la maggioranza, si ritorna alle urne il 23 marzo, ma con un candidato in meno. Nella sessione odierna, l'ultimo dei cinque non concorrerà alla seconda votazione.

Il seggio è istituito nell’Aula Formazione 'Antonio Checchia', al Palazzo Ateneo di via Gramsci. Si vota dalle 9.30 alle 17. Hanno diritto all’elettorato attivo con voto pieno i professori di ruolo, i ricercatori, i componenti del Consiglio degli Studenti e due rappresentanti degli studenti per ciascuna struttura dipartimentale dell’Ateneo, che non risultino essere componenti del Consiglio degli Studenti, individuati, al proprio interno, da tutti gli studenti facenti parte dello specifico Consiglio di Dipartimento.

Con voto pesato, i tecnici amministrativi in servizio a tempo indeterminato presso l’Università di Foggia. Ai voti espressi dal personale tecnico-amministrativo sarà assegnato un peso pari al 20% del numero dei professori e dei ricercatori votanti nella specifica procedura elettorale.