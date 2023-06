Costruttori foggiani avanti con Chierici: rieletto alla guida di Ance fino al 2027

Fino al 2027, Ivano Chierici continuerà a guidare l’Ance di Foggia, la sezione dei costruttori di Confindustria. Scontata la sua rielezione ratificata oggi: era l’unico candidato.

Dopo la parentesi da reggente di Confindustria Foggia, da luglio a marzo, quando ha riconsegnato le redini a Eliseo Zanasi, ora si può dedicare all’associazione degli imprenditori edili. Peraltro, è vice presidente della Commissione referente Economico Fiscale Tributario dell’Ance nazionale, e resta in sella.

Ceo di diverse aziende operanti nell’ambito della costruzione di infrastrutture e gestione di reti per la distribuzione di energia elettrica, gas e reti di telecomunicazione, alla guida del Consorzio Stabile Prometeo, è al suo secondo mandato da presidente, carica di durata quadriennale.

L’assemblea dei soci si è riunita in via Valentini Vista Franco per il rinnovo delle cariche sociali. Rinnovata a metà la squadra dei vice presidenti. Sono stati confermati, infatti, Giuseppe Di Lascia, con delega ai Rapporti interni e Coordinamento degli enti bilaterali; Michele Gengari, Lavori Pubblici e Pnrr; Giuseppe Galano, Rias (relazioni con i sindacati) e Comitato Mezzogiorno.

Le new entry sono Claudia Calice di Cerignola (Partenariato Pubblico e Privato), Massimo La Notte (Relazioni con gli Enti Pubblici) e Domenico De Vita di Manfredonia (Fiscalità, Leggi di Incentivazione e crediti di imposta).

Cooptati anche due delegati: Giovanbattista Mancini alla Transizione ecologica e Digitalizzazione, e l’architetto Paolo Lops (prima vice presidente) all’Urbanista, Edilizia e Territorio.