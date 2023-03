Il Comitato Vola Gino Lisa torna in pista: soci chiamati al voto, cinque candidati alla presidenza

Il Comitato Vola Gino Lisa si rialza ed è pronto a tornare in pista. Dopo le lacerazioni e la scissione, a fatica è stato ricostruito l’archivio dei soci per consentire la convocazione dell’assemblea per eleggere il nuovo presidente e costituire il Consiglio direttivo. Si vota giovedì 30 marzo, alle 17, nella sala consiliare della Camera di Commercio di Foggia.

Sono cinque i candidati alla carica di presidente: l’avvocato Maurizio Antonio Gargiulo, già alla guida dal 2016 al 2020; la tour operator Maria Guglielmi; Antonio Nunziante, presidente provinciale della Confederazione nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa; Marcello Sciagura, ex consigliere comunale, e l’avvocato Giuseppe Potenza, presidente provinciale Konsumer Italia. Sono gli unici consiglieri attualmente in carica, che si rimettono al giudizio dei soci.

Oltre ai loro nomi, sulla scheda ci sono Vittorio Marchesiello, Enzo Dota, Niccolò Guglielmi, Rosaria Prencipe, Mimmo Carlucci, Achille Rosario Corso, Pasquale Di Domenico e Renato Matteo Imbriani, soci che hanno dato la loro disponibilità ad entrare nel Consiglio direttivo, destinati a far parte dell’organo dell’associazione.

La convocazione dell’assemblea per eleggere il nuovo portavoce e indicare i nuovi consiglieri è stata notificata a oltre 100 soci. I dati sono stati recuperati tramite la compilazione un nuovo modulo d’iscrizione. “In tanti hanno risposto al nostro appello”, fa sapere Maurizio Gargiulio che ha preso in mano le redini del comitato. Dopo le ultime travagliate vicende, inevitabilmente hanno perso per strada qualcuno. “Siamo comunque molto soddisfatti. Abbiamo recuperato certamente i fedelissimi”, afferma l’avvocato.

Possono esercitare il loro diritto al voto i soci che risultino iscritti prima di settembre 2022. Per il presidente si può esprimere una sola preferenza, per il nuovo Consiglio si potranno esprimere anche più preferenze. Per i fuorisede è prevista una votazione tramite e-mail nei giorni 28 e 29 marzo.

In occasione della comunicazione relativa alle elezioni, il Consiglio direttivo dell’associazione invita a non confondere il comitato con ‘Mondo Gino Lisa’, community sull’aeroporto di Foggia oggi presieduta da Sergio Venturino che ha rassegnato le dimissioni dal comitato lo scorso 5 gennaio, seguito da diversi ex consiglieri. Pare, infatti, che l’equivoco sia ancora dietro l’angolo, a giudicare dalle precisazioni dell’una e dell’altra realtà associativa.

I consiglieri dissidenti, lo ricordiamo, avevano dichiarato estinto il comitato, ma i reduci non si arresi: “resta vivo per legge”, avevano ribattuto, e lo hanno traghettato fino al rinnovo delle cariche elettive.