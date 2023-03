Eletta la nuova Segreteria della Fiom Cgil di Foggia

Gianluca Bruno e Leonardo Diomede sono i due volti nuovi della segreteria della Fiom Cgil di Foggia. Affiancheranno il segretario generale Marco Potenza. Bruno, 47 anni, (delegato della Fpt Industrial) e Diomede (delegato della Leonardo) sono stati eletti oggi all’unanimità dall’Assemblea generale della Fiom di Foggia. Un dato, questo, dal quale emerge la piena coesione dei metalmeccanici della Cgil di Capitanata. I due nuovi Segretari si sono detti orgogliosi per il mandato ricevuto e lavoreranno assieme a tutto il gruppo dirigente per rafforzare l’azione sindacale della Fiom. “Estendere la contrattazione e fornire ai lavoratori metalmeccanici - a cominciare dai lavoratori dell’appalto - le tutele individuali e collettive”.

L’Assemblea generale ha anche eletto il Cristian Tricarico Presidente ed ha ringraziato il Segretario uscente Savino D’Antuono per il lavoro svolto. Nel corso della riunione l’Assemblea generale della Fiom Cgil di Foggia ha approvato all’unanimità un Ordine del giorno di solidarietà e sostegno alla lotta delle lavoratrici e dei lavoratori della G&W Electric.

L’Assemblea generale della Fiom Foggia ha espresso solidarietà e sostegno alla lotta delle lavoratrici e dei lavoratori della G&W Electric - azienda presente da cinquant’anni sul territorio foggiano e che produce quadri elettrici di bassa e media - che ha comunicato la messa in liquidazione della società e che ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per tutti i 114 lavoratori: "Una decisione giunta come un fulmine a ciel sereno e che ha colto di sorpresa le lavoratrici ed i lavoratori. Un atto grave che mette a dura prova il tessuto sociale ed industriale del nostro territorio, già fortemente martoriato sul piano occupazionale. Togliere a queste lavoratrici e lavoratori il lavoro e il salario vuol dire calpestare la loro dignità e i loro diritti".

L’Assemblea generale della Fiom di Foggia chiede il ritiro della procedura di licenziamento collettivo: "Dal confronto e dal coinvolgimento di tutte le Istituzioni è necessario individuare soluzioni capaci di garantire la tenuta produttiva ed occupazionale dello storico stabilimento foggiano".