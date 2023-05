Attività storiche: 38 riconoscimenti in provincia di Foggia, ma sono soltanto l'8% di tutta la Puglia

Con determina del dirigente del settore sviluppo economico la Regione Puglia ha approvato il primo elenco di attività storiche riconosciute ai sensi della Legge regionale 6 agosto 2021, n. 30 (Promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia).

"Bisogna riconoscere all’assessore Alessandro Delli Noci un impegno forte nell’innovare la legislazione regionale sulle imprese e nel darne conseguente attuazione" ha dichiarato Antonio Trombetta, direttore provinciale della Cna di Foggia che ha poi aggiunto: “Dal suo insediamento, l’assessore può vantare: l’istituzione dei Cata a sostegno tecnico dell’artigianato Pugliese, una nuova legge regionale sull’artigianato con l’obiettivo di razionalizzare le attività della regione in materia di artigianato e la legge sulle attività storiche e di tradizione di Puglia che ha trovato una sua prima manifestazione nell’approvazione dell’elenco delle prime imprese certificate”.

Il Presidente provinciale della Cna di Foggia, Antonio Nunziante, ha dichiarato che “La Legge regionale n° 30 ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare le attività commerciali, artigianali e dedite alla ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande che costituiscono testimonianza storico-culturale del territorio pugliese. Queste aziende potranno utilizzare un marchio identificativo istituito dalla Regione oltre che beneficiare di numerosi interventi tra cui contributi a fondo perduto ai titolari delle attività, di una premialità nella promozione di bandi regionali per la tutela delle imprese territoriali, e della promozione dell’Elenco Regionale nei circuiti turistici“.

La prima determina approva un elenco di 455 attività storiche pugliesi. Di queste 140 sono botteghe artigiane, 243 sono attività commerciali e 72 i locali storici. Le domande sono ripartite per territorio con una prevalenza di imprese baresi in numero di 203 (45%), a seguire quelle leccesi con il 16% (72) quelle brindisine in numero di 60 (13%), le tarantine 54 (12%) e a seguire Foggia con 38 imprese (8%), e la BAT con 30 imprese (6%). In modo particolare per la provincia di Foggia sono 12 le botteghe artigiane che potranno fregiarsi del marchio di attività storica e 26 tra commercio al dettaglio e ristorazione.

Le attività storiche della provincia di Foggia

Hanno ricevuto il riconoscimento di 'Attività storica' il Bar Tabacchi Caffetteria del Corso di San Severo (in attività dal 1988), i Supermercati Cesareo di Apricena (1987), Specchio Boutique di Cerignola (1987), Tessilbianco srl di Foggia (1989), Florio Ricevimenti di San Nicandro Garganico (1991), Bar Vecchia Serra di Serracapriola (1991), Gienne di Foggia (1985), Despar Olmo Supermercati di Vieste (1995), Ottica De Carlis di Lesina (1985), Macelleria Polleria Galli d'oro di San Severo (1983), l'Antica Macelleria di San Severo (1989), Marino Boutique di Foggia (1972), Laura Boutique (1974), Piergiorgio Buono di San Severo (1985), Da Mimmo di Foggia (1982), Salumeria Mba' Ndonio di San Severo (1959), Pizzeria Da Cumba Frang di Bovino (1990), De Matteis Casa di San Paolo di Civitate (1985) e il ristorante L'Orecchietta di Candela (1986).

La Pasticceria di Innelli Bartolo (fondata nel 1978) di Torremaggiore, Il Forno - Forneria Marconi di Anzano di Puglia (1981) e Barber Shop Scapicchio di Bovino (1981) hanno ricevuto il riconoscimento di Bottega artigiana storica e di tradizione.

Per 9 attività è stato attribuito il riconoscimento di attività artigiana storica: si tratta di Mario Pastore Odontotecnico (1981) di Foggia, Raho Acconciature (1983) di Foggia, il laboratorio di tappezzeria di Nicola Capuzzolo di Foggia (1985), Ilario Parrucchieri (1991) di Foggia, Surgelati Padre Pio (1981) di Foggia, Panificio Frasca di Foggia (1966), Tecnografica snc di Foggia (1981), Salumi Salcuno di Poggio Imperiale (1987) e Artedil di Apricena (1983).

Olivetti D'Alessandro di San Severo (1966) ha ricevuto il riconoscimento di negozio storico. Locale storico è invece il Bar Gorizia di Cerignola, fondato nel 1928. Fu fondato un anno prima il Bar 2000 in piazza Duomo a Foggia, che ha ricevuto il riconoscimento di Locale Storico patrimonio di Puglia.

Riconoscimento affine per Sica di Troia (1929), la merceria Ronghi di Foggia (1927) e la Libreria Notarangelo (1948) di San Severo, tutte e tre Negozi storici patrimonio di Puglia.

“Evidentemente nella nostra provincia, che può comunque vantare un numero consistente di imprese con forte radicamento sul territorio, c’è ancora tanto da fare per sensibilizzare gli imprenditori su questo nuovo percorso di comunicazione di valorizzazione delle aziende” ha sottolineato Arcangelo Renzulli, responsabile di questa specifica attività per la Cna di Foggia.

Cna ritiene che il marchio attività storiche costituisca una grande opportunità soprattutto per una realtà come quella del Gargano e dei Monti Dauni dove le imprese storiche possono costituire un arricchimento della proposta turistica del territorio. In modo particolare questo marchio rafforza il valore di imprese di antica tradizione locale a cui si sta riconoscendo, ad esempio, il marchio della De.Co., che si intende accompagnare con progetti locali attraverso l’istituzione delle 'Eccellenza della città'.