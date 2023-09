San Severo premia 'Li Quadri', la famiglia che da 40 anni forma parrucchieri ed estetisti

L'Egiziana e Harmony, scuole di formazione professionale per parrucchieri ed estetiste made in San Severo, compiono rispettivamente 40 e 10 anni. Per questo motivo nel corso della mattinata di oggi, il vicesindaco Salvatore Margiotta e l'assessore alla Cultura, Celeste Iacovino, presso la Sala Raffaele Recca di Palazzo Celestini, hanno presieduto la cerimonia di consegna di due attestati alla famiglia Li Quadri, in particolare a Nico con le figlie Brenda e Alexa, e al genero Denis Settanni.

L'attività è stata co-fondata nel 1983 da Giovanni, papà di Nico, venuto a mancare di recente: "Le due scuole ad oggi vantano una stimata reputazione, basata su professionalità, accoglienza, etica e soprattutto sui valori trasmessi durante il percorso di studi a tutti gli allievi partecipanti. In particolare la scuola ha consentito agli allievi una adeguata formazione per entrare nel mondo del lavoro e rappresentano una realtà consolidata sul nostro territorio”.