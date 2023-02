Foggia pronta per il ‘relamping’: con Edison Next in arrivo oltre 19.500 nuovi apparecchi a Led

Edison Next è, a tutti gli effetti, il nuovo gestore del servizio della pubblica illuminazione nella città di Foggia già da una settimana. Il 20 febbraio è stato sottoscritto il verbale di consegna degli impianti. Il servizio è stato affidato per i prossimi nove anni tramite l’adesione del Comune di Foggia alla convenzione Consip Servizio Luce 4.

L’intero perimetro impiantistico cittadino, fanno sapere da Palazzo di Città, sarà oggetto di ‘relamping’, che significa sostituire le vecchie lampade con quelle a Led di ultima generazione: sono previsti più di 19.500 nuovi apparecchi di illuminazione. Si stima un risparmio energetico annuo pari al 70%, con una riduzione di emissioni di CO 2 in atmosfera per un valore di circa 1.600 tonnellate all’anno, corrispondenti ad un equivalente di 12.000 nuovi alberi piantati (tigli nostrani).

Sono due gli obiettivi che il Comune intende perseguire attraverso l’affidamento: rendere gli impianti più sicuri, a norma e funzionali, per garantire ai cittadini continuità ed elevata performance del servizio; abbattere in misura sostanziale il fabbisogno energetico degli impianti stessi, riducendo consumi e costi rispetto a quelli attuali e permettendo una gestione più intelligente dell’energia.

Il progetto di riqualificazione energetica e strutturale degli impianti di illuminazione pubblica sarà presentato alla cittadinanza giovedì 2 marzo, alle 10.30, nella Sala Consiliare di Palazzo di Città.