Costruttori foggiani polemici, tiratina d'orecchie al Comune di Foggia: "Su edilizia e urbanistica lenti"

Ivano Chierici, presidente di Ance Foggia, esprime viva preoccupazione per l'attività amministrativa del Comune in tema di edilizia ed urbanistica, "che appare lenta rispetto alle attese del mondo delle imprese; attese alimentate a più riprese dagli annunci degli assessorati competenti" sottolinea: "Per le imprese il fattore tempo è di fondamentale importanza, poiché da esso dipendono la valutazione economica degli investimenti a farsi, delle opportunità su cui investire, la stima dei tempi di ritorno degli investimenti in corso di programmazione, quindi lo sviluppo del mondo delle costruzioni edili e del suo notevole indotto"

Rinnovato quindi l'invito rivolto all’assessore Galasso e, per suo tramite, all’intera Amministrazione Comunale di Foggia, "a rilanciare con rinnovato entusiasmo l’attività amministrativa sui temi che più stanno a cuore ad Ance Foggia, in particolare a dare corso al recepimento della Legge Regionale 36/2023 sulla ristrutturazione edilizia che tanto interesse, e polemiche, ha suscitato nel mondo delle professioni e delle imprese".

Chierici rinnova la disponibilità di Ance ala immediata attivazione dell’Urban Center, più volte annunciato, quale strumento di partecipazione continua finalizzato anche ad una stretta collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, la rete delle professioni tecniche, Ance Foggia e la cittadinanza. "Rinnoviamo il nostro invito all’Amministrazione Comunale ad accelerare il più possibile le istruttorie relative alla materia edilizia, così che ottenere risposte chiare in tempi certi sia la normalità per tutti coloro che hanno in animo di attivare una procedura edilizia. Rinnoviamo il nostro invito all’Amministrazione Comunale a programmare una o più giornata di studio, di approfondimento, sui temi della pianificazione urbanistica che il Comune di Foggia ha in atto. A tal fine segnaliamo che Ance Foggia ha in animo di offrire il proprio contributo con l’organizzazione di un convegno sul tema 'Il Piano Urbanistico In-Formazione' che si terrà agli inizi del prossimo mese di luglio".