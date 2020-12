Alberto Talia, il giovane manager rientrato da Milano per investire in E-Agro: nasce la start-up per le aziende agricole

Nasce E-Agro, la prima start up online in Italia dedicata alle aziende agricole messa su da Alberto Talia, giovane manager foggiano che, terminati gli studi universitari a Milano, ha deciso di tornare a casa ed investire nella sua terra di origine, mettendo su un progetto digital ambizioso nel campo dell’agricoltura, come da tradizione familiare, che punta a diventare Top of Mind per gli acquisti di settore nel breve-medio periodo.

Inaugurata nello scorso novembre, la piattaforma online E-Agro garantisce un risparmio alle imprese vendendo articoli settoriali prodotti in Italia (o commercializzati da fornitori italiani), favorendo il 'Made in Italy' e garantendo assistenza sull’intero territorio nazionale, oltre che il pagamento di Iva e tasse di smaltimento (dove previsto).

La vendita avviene Just In Time, ossia direttamente dal produttore tagliando di netto i costi attualmente imposti dal mercato per tutti i competitor “offline” e senza la necessità di avere un magazzino fisico.

Ma non solo: E-Agro opera anche in DropShipping, processo mediante il quale la merce parte dal produttore/grossista ed arriva direttamente al cliente, senza step intermedi e soprattutto senza grossi ricarichi economici.

Tra i vantaggi di E-Agro, inoltre, c’è la possibilità per ogni cliente di usufruire di buoni sconto se correntisti presso gli istituti bancari convenzionati; importanti anche gli accordi con le organizzazioni sindacali tra le quali Terra Viva Cisl Regione Puglia; ulteriori possibilità e convenzioni sono in fase di analisi e contatto.

La piattaforma online è in continuo sviluppo: già operativa sull’intero territorio nazionale, sul mercato dei fertilizzanti, pneumatici agricoli e oli lubrificanti ed è work in progress con aziende produttrici di prodotti utili nella Zootecnia e altri, proprio per soddisfare le esigenze di ogni imprenditore agricolo.