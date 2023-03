Curtotti non ritira la candidatura e rilancia la sfida con il 'Manifesto etico'

La prof.ssa Donatella Curtotti annuncia di non ritirare la candidatura a rettrice dell’Università di Foggia e conferma di voler affrontare la seconda tornata elettorale di giovedì 23 marzo. Le ragioni della sua scelta in una lettera aperta indirizzata anche agli organi di stampa.

"Finché abbiamo lottato ad armi pari sono palesemente prevalse le competenze, la passione, la libera scelta degli aventi diritto al voto e soprattutto la voglia di cambiamento, espressa attraverso un primo turno elettorale che parlava chiaro, raccontando cioè di un potenziale orientamento della Comunità accademica verso la candidatura della sottoscritta. Poi, con il ritiro quasi simultaneo delle candidature dei colleghi Serviddio, Sinigaglia e Valerio, mi sono di colpo resa conto che l’“accordo di sintesi” (nato in realtà molte settimane prima) tra me e il prof. Lo Muzio, circa la convergenza - in caso di seconda tornata elettorale - verso la candidatura più suffragata al primo turno, era stato rotto senza comunicazione, senza alcuna giustificazione. Eppure si trattava di un accordo caratterizzato da visioni comuni e da una forte sensibilità etica, oltre che dalla personale consapevolezza dell’importanza del coinvolgimento dell’area medica" spiega la direttrice del dipartimento.

Curtotti sostiene di aver declinato diversi tentativi di accordo nel rispetto del patto che sostiene di aver sottoscritto con il prof. Lo Muzio, "fino a quando il 15 marzo le urne hanno espresso una preferenza netta, rivelando un dipartimento giuridico granitico e la sorprendente convergenza verso la sottoscritta anche di docenti e personale Tab di altri dipartimenti" aggiunge.

Amareggiata, ma soprattutto basita, per la convergenza degli altri candidati verso Lo Muzio, "non perché non abbia messo nel conto di poter perdere, ma ciò che mi ha ferito di più come persona e come rappresentante di un’Istituzione è stata la totale assenza di lealtà (nei miei confronti e nei confronti di quanti mi hanno sostenuta, dal momento che ciascuno di noi non rappresenta solo sé stesso ma un elettorato attivo) e coerenza".

La direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza pone una serie di interrogativi: "Come si possono ipotizzare accordi con chi coltiva un’idea di università diametralmente opposta alla propria? Come si possono ipotizzare accordi con chi è stato criticato fino a pochi giorni prima? E come si fa a credere che la volontà di tre candidati possa rappresentare la complessiva volontà dei loro dipartimenti? I docenti sono stati interpellati? E’ questo il rispetto che dicono di avere verso le persone? Come si fa a essere credibili agli occhi della Comunità universitaria, dei giovani ricercatori, degli studenti?".

Ritiene offensiva l'ultima mail di Lo Muzio alla comunità accademica: "Senza accennare minimamente alla sottoscritta – parlava paradossalmente di “futuro leale”. Ecco, tutta questa disonestà intellettuale e questa sostanziale disumanità mi fanno paura".

A due giorni dall'elezione che decreterà il successore di Pierpaolo Limone, quindi, la nuova guida dell'ateneo dauno nel sessennio 2023-29, la candidata rettrice propone un “manifesto etico” a cui può aderire ogni avente diritto al voto, "chiunque non si riconosca in chi vuol far passare l’idea che UniFg sia solo accordi sotto banco e mera logica della mediocrità. Ci avevo visto giusto, purtroppo, quando ho fatto dell’etica il punto centrale della mia campagna elettorale" spiega.

E ancora, prosegue, "soprattutto gli ultimi giorni raccontano di un Ateneo che deve cambiare, che deve ricominciare dal rispetto. Questa campagna elettorale ne è la plastica dimostrazione. Non ho voluto credere alle ingerenze esterne di ogni tipo, come quelle dei docenti provenienti da altri atenei chiamati a presidiare gli uffici dell’amministrazione centrale, come l’irruzione di interessi sovraccademici nella competizione, come le promesse che avrei fatto bene a interpretare almeno come verosimili, anzi vere. Non ho voluto credere che la “parola data” e la 'dignità di docenti universitari' valessero così poco, tanto poco da piegarsi senza ritegno alla logica del tanto peggio tanto meglio, derubricando il futuro di UniFg a una confusa concentrazione di interessi né pubblici né scientifici. Non ho voluto credere ai surreali “picchetti elettorali”, organizzati all’ingresso di Palazzo Ateneo da chi ha confuso la missione della docenza con quella della militanza. Non ho voluto credere, più di ogni cosa, ad un’accademia ispirata dal più rozzo corporativismo, da una filosofia esistenziale degna solo di un foro boario. E invece questo è successo, è successo tutto quello a cui non volevo credere. A cominciare dal fatto che il prossimo rettore dell’Università di Foggia potrebbe non essere espressione della libera scelta dei votanti, ma di logiche perverse che afferiscono più all’intolleranza di “certi capi bastone” verso la democrazia. Lealmente non sono riusciti a battermi, per provare a farlo stanno ricorrendo ad accordi scomposti, scoordinati, irrispettosi della volontà dei singoli. Segno di un asse poco credibile, anche in un eventuale futuro. Con questa mia annuncio di continuare, più forte e motivata di prima, ringraziando quanti (molti più dei 139 voti, stando alle tantissime email ricevute, ai messaggi di incoraggiamento e al fiume di testimonianze di vicinanza ideale e programmatica) in questi giorni mi stanno sostenendo".

Donatella Curtotti conclude: "Lo faccio con tutto il cuore per la passione, la fedeltà e la lealtà mostrate, chiedendo altresì di esercitare il voto secondo libera coscienza e onestà morale, tenendo conto che l’idea di Ateneo che rappresento (e ho rappresentato in questi sei anni di direzione dipartimentale) non è contenuta né compatibile con l’unico candidato ancora in gioco né con i suoi nuovi alleati. Non potrei sopportare un’Università in cui il raggiungimento del fine personale calpesti ogni dignità personale, in cui la sola cosa che conta non è vincere (a qualsiasi costo) ma impedire che ci riesca chi risulta scomodo. Mi batto perché questa Università si dimostri più pulita ed eticamente più corretta. Solo così potrà sentirsi degna della città che la ospita e che, a parole (solo a parole), dice di voler cambiare".