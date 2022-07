Domande per i ‘Buoni servizio' per i minori: "Misura importante per sostenere le famiglie"

A partire da oggi e fino al 28 luglio sarà possibile presentare la domanda per i ‘Buoni servizio per i minori’, per l’accesso ai servizi socio educativi per i minori. Lo annuncia l’assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone.

“Sappiamo che si tratta di un avviso molto atteso - dichiara Barone - con cui vogliamo sostenere la domanda delle famiglie e favorire la qualità e la pluralità dell’offerta dei servizi e delle strutture per minori. Allo stesso tempo vogliamo favorire l’incremento dell’occupazione femminile, con uno strumento che permetta di conciliare i tempi di vita e di lavoro. Il buono può coprire l’intera tariffa o parte della stessa a seconda della condizione economica delle famiglie risultante dall’Isee . Voglio ringraziare gli uffici per il grande lavoro fatto che ci ha portati a pubblicare il bando anche con anticipo rispetto allo scorso anno. Fin dall’inizio del mio mandato stiamo lavorando sulla programmazione, in modo da non lavorare più sulle emergenze come accaduto in passato”

Il buono è un titolo di acquisto fruibile dal 1° settembre 2022 al 31 luglio 2023 grazie al quale si produce un abbattimento della tariffa per l’utilizzo dei Centri socio educativi diurni; delle ludoteche; dei servizi educativi per il tempo libero; dei centri aperti polivalenti per minori. Il buono è fruibile esclusivamente presso le unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza. Il nucleo familiare interessato deve avere un Isee ordinario 2022, ovvero Isee minorenni 2022, laddove ne ricorrano le condizioni, non superiore a 20.000 euro. La compilazione e l’invio della domanda possono essere effettuati esclusivamente on-line (qui il link).