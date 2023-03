È ufficiale: in Puglia non si potranno pescare ricci di mare per tre anni

La Regione Puglia, con la proposta di legge contenente le misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare - di cui il consigliere regionale Paolo Pagliaro è il primo firmatario - con 41 voti favorevoli e uno contrario, ha approvato a maggioranza la misura che sospende, per un periodo di tre anni l'attività di pesca, anche di tipo sportivo, del riccio di mare nelle acque del territorio regionale.

Si impone, cioè, un fermo necessario per consentire il recupero degli stock e la ricostituzione della risorsa nel nostro mare territoriale, messa a rischio dal massiccio prelievo effettuato negli ultimi anni. Determina il periodo di blocco dell’attività di pesca ed impone, in particolare, il divieto di prelievo, raccolta, detenzione, trasporto, sbarco e commercializzazione degli esemplari di riccio di mare e dei relativi prodotti derivati freschi.

La commercializzazione del riccio di mare non è vietata per gli esemplari provenienti da mari territorialmente non appartenenti alla regione Puglia.