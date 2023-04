Diversabili, l'associazione che a Lucera trasforma la disabilità dei ragazzi in risorsa: "Puntiamo a renderli autonomi"

Nata nel '92 grazie ad un gruppo di genitori che vollero dare un'opportunità ai propri figli disabili, per un futuro lavorativo e per il 'dopo di noi'

In 31 anni di attività, l'associazione Diversabili di Lucera ha fatto passi da gigante. Nata per dare un'opportunità lavorativa ai figli di un gruppo di genitori, oggi conta 14 assistiti che, in base alle proprie abilità, aiutano il centro nei propri progetti, come il laboratorio di cioccolateria che lavora tutto l'anno e in questo periodo produce uova di Pasqua.

All'interno del laboratorio, come spiega la vice presidente dell'associazione Tina Ieluzzi, vengono impiegati 4 ragazzi che fattivamente collaborano a produrre prodotti di cioccolata. Gli altri ospiti, sempre in base alle proprie abilità, producono gli oggetti necessari per il confezionamento.

Importantissima l'attività, non solo per un'opportunità di lavoro che i ragazzi hanno nel presente, ma per rendersi autonomi quando le famiglie, che oggi li assistono, domani non ci saranno più.