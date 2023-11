Stornara non ce la fa: dichiarato ufficialmente il dissesto finanziario del Comune

Il sindaco di Stornara, Roberto Nigro, ha comunicato la bocciatura delle Sezioni Unite della Corte dei Conti al tentativo non riuscito da parte dell'Ente, di scalare la montagna costituita dal debito Petroni, decretando di fatto il dissesto dell'Ente. "Ci aspettano anni nei quali io e tutta l'amministrazione comunale profonderemo ogni sforzo per risollevare le sorti del Comune, con l'obiettivo di far gravare la situazione di dissesto il meno possibile sulla cittadinanza".

Nei prossimi giorni si insedierà in forma collegiale l'organismo straordinario di liquidazione: "Come recita la norma, avrà il compito di gestire gli atti e i fatti alla data del 31.12 antecedente l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. l'amministrazione in carica, invece, curerà la gestione delle attività ordinarie come da mandato elettorale" fa sapere il primo cittadino.

Hanno pesato sulla decisione una serie di criticità mai rimosse negli esercizi finanziari precedenti alla presentazione dell'ultimo piano di riequilibrio 2022-2041: la bassa velocità di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali, la consistenza di contenziosi e di altre passività potenziali, la consistente riduzione negli ultimi anni dei trasferimenti correnti statali e regionali, il disavanzo di amministrazione da ripianare.

Rispetto al debito 'Petroni', lo ricordiamo, il Comune di Stornara, con deliberazione del 12 ottobre 2016 del Consiglio comunale, aveva riconosciuto il debito fuori bilancio dopo la sentenza esecutiva emessa dalla Corte d'Appello di Bari il 20 ottobre 2015, con la quale era stata disposta la condanna dell'Ente al pagamento, nei confronti degli "eredi Petroni" di oltre 5 milioni di euro, per danno da occupazione usurpativa e deliberava il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario plueriennale della durata di 10 anni, approvato il 10 gennaio 2017.

Alla sezione regionale di controllo, il 7 febbraio 2020, il Ministero dell'Interno aveva trasmesso la relazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, in merito al piano del Comune di Stornara, evidenziando che l'Ente avesse prodotto un piano di riequilibrio economico-finanziario "sostanzialmente in linea con i contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento, anche se non del tutto rispondente, quanto all'impostazione formale, alle indicazioni fornite dalle linee guida elaborate dalla Corte dei Conti".

E ancora, si legge nel 'Piano di riequilibrio finanziario 2022-2041' del Comune di Stornara, "la manovra dell'innalzamento tariffario e di recupero dell'evasione, svolge, all'interno della manovra complessiva di risanamento programmata dall'Ente, un ruolo preponderante, considerato il rilevante ricavo atteso" e che "il principale fattore che ha causato lo squilibrio finanziario del Comune, con stipula dell'accordo transattivo con i creditori, appare tenuto sotto controllo"

Secondo la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, il parere favorevole dell'Organo revisore appariva molto stringato e non rispondente alle linee guida secondo cui l'organo dovrebbe esprimere le proprie valutazioni sia in ordine alla consistenza della massa passiva, sia in relazione alla bontà delle misure individuate dal piano; attestare il rispetto dei limiti di indebitamento; attestare la correttezza del mantenimento dei residui attivi.

Con la deliberazione deposita il 10 giugno 2021, la sezione regionale di controllo aveva disposto l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori volti principalmente alla quantificazione dell'effettivo disavanzo di amministrazione dell'ente e alla verifica del raggiungimento del piano al 31 dicembre 2020. Dopo i chiarimenti fornite con tre note (luglio, agosto e ottobre 2021), terminata l'istruttoria la sezione regionale di controllo aveva deferito il Comune, per le valutazioni attinenti al Piano, all'adunanza del 21 ottobre 2021, a seguito del quale il collegio emanava la delibera impugnata dal Comune di Stornara, statuendo che "in presenza delle numerose, gravi ed insanabili criticità rilevate, difettano le condizioni di legge per l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario".

Nelle motivazioni c'è anche il capitolo relativo gli "eredi Petroni", ma non è il solo. Il 22 novembre 2021 il Comune di Stornara aveva tuttavia impugnato la deliberazione, evidenziando come la procedura di ammissione al riequilibrio sia stata esposta "alle imprevedibili evoluzioni che il decorso del tempo presenta, tenuto conto che il procedimento di riequilibrio finanziario, è stato avviato nell'ottobre 2016, per giungere a definizione temporale solo cinque anni dopo, nell'ottobre 2021, a mezzo della delibera impugnata".

E ancora, ha rilevato come "in cinque anni trascorsi abbiano esposto l'ente locale a specifiche sopravvenienze", sottolineando oltretutto "il rilievo e l'incidenza della normativa straordinaria imposta dall'emergenza sanitaria Covid-19 e, in particolare, la sospensione della riscossione coattiva sulla capacità di potenziamento delle entrate dell'ente locale e sull'andamento del piano di riequilibrio".