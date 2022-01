Zona industriale sì, ma solo sulla carta e senza servizi: così le aziende scappano o non investono sul territorio

Nonostante sia nata più di 20 anni fa, quella di Manfredonia è un'area industriale che stenta a decollare: "Lo è solo sulla carta ma mancano i servizi, acqua, fogna e linea internet" evidenzia Michele Clemente, l'amministratore unico dell'omonima azienda olearia che produce ed esporta olio extravergine d'oliva in tutta Italia. "Siamo condizionati da questa mancanza di servizi". E alcune strade non sono mai state asfaltate. Clemente confida nel nuovo corso di Manfredonia e nella nuova amministrazione targata Rotice: "Sono andate via tutte le aziende che avevano una filiale sul posto, venete e marchigiane soprattutto"