Prezzo del grano in caduta libera: "Non possiamo coltivarlo a queste condizionI"

Mentre il prezzo del grano continua la sua inesorabile discesa, questa mattina il sottosegretario Luigi D'Eramo, ricevuto nella sede di Cia Capitanata, ha voluto definire quali siano i problemi che frenano l'agricoltura.

Il presidente Angelo Miano ha evidenziato quanto sia in crisi il mercato del grano, con il prezzo alla vendita in continua discesa. "A queste condizioni non è più possibile coltivare grano, per le aziende. L'unica proposta è garantire una filiera completa, dalla coltivazione alla produzione di pasta a marchio italiano", spiega Miano.

Il sottosegretario D'Eramo ha assicurato di portare all'attenzione del Ministro Lollobrigida la situazione disastrosa per trovare una via d'uscita: "La richiesta è di istituire un tavolo con tutti i protagonisti del settore, chiederò al Ministro una convocazione per mettere a confronto le problematiche riportate dagli agricoltori".