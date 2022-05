Arriva Stea e fila tutto liscio al concorsone: sotto esame Formez

Arriva l’assessore al Personale della Regione Puglia e sembra filare tutto liscio al maxi concorso in Fiera a Foggia per l’assunzione a tempo indeterminato di 209 unità di categoria D. Le procedure di identificazione al check point nella tensostruttura sono partite puntuali, alle 10.30.

Si cambia musica: oggi, com’era prevedibile, si taglia anche l’erba tra i padiglioni. Solo stamattina erano attesi 2600 candidati residenti nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia per 6 posti da specialista amministrativo ambito auditing e controllo. Alle prove di domani sono iscritti oltre 3200 aspiranti funzionari. Mediamente, nei giorni scorsi, per i vari profili, si è presentato più del 50% di coloro che hanno presentato domanda.

Le maggiori criticità sono state segnalate il 9 e il 19 maggio a Foggia, ma i candidati che hanno partecipato quasi quotidianamente alle selezioni sparse in tutta la regione lamentano sistematici ritardi. Le facce speranzose dei pugliesi che sognano il posto fisso si alternano a quelle dei concorrenti esasperati da ore passate sotto il sole, lunghi viaggi e problemi tecnici. L’Ente Fiera di Foggia si è occupato della logistica e, dopo le proteste del primo giorno per i servizi igienici, ha piazzato altri 18 bagni chimici.

“Vedo che è una giornata tranquilla”, osserva l’assessore regionale Gianni Stea. Addebita le lunghe attese soprattutto alle procedure previste dalle norme anti Covid rapportate all’affluenza. Già ieri, in una nota, preannunciando la sua visita, aveva pronosticato uno slittamento di una o due ore per l’altissimo numero di partecipanti che si sarebbero dovuti mettere l’anima in pace.

La sua ha tutta l’aria di un’ispezione: vuole rendersi conto personalmente che Formez Pa, che gestisce i concorsi pubblici della Regione Puglia in virtù di una convenzione, fornisca “un giusto servizio”. Per il primo giorno non si può dire soddisfatto: “Vedremo in questi due giorni”, ha detto ai microfoni.

Formez Pa (Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni) è un organismo in house alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. L'indirizzo politico-amministrativo di Formez Pa fa capo all’assemblea degli associati, di cui fa parte anche la Regione Puglia. Formez, tramite gara europea, ha affidato al Consorzio Digicontest il servizio integrato (global services) per l’organizzazione dei concorsi pubblici.