Sul Gargano ristorante ad alta quota con vista mozzafiato: con 'Dinner in the Sky' si mangia a 50 metri d'altezza sul mare

Sorseggiare vino a 50 metri d’altezza, all’ora del tramonto, sospesi tra il cielo e il mare del Gargano: quest’estate l’esperienza enogastronomica adrenalinica di ‘Dinner in the Sky’ arriverà al Porto Turistico di Rodi. Il ristorante ad alta quota è già nel carnet degli appuntamenti targati Viva Yachtclub, lounge bar e restaurant della Marina. L'effetto Wow è assicurato e, probabilmente, ci sarà da mettersi in fila per le prenotazioni.

“Stiamo progettando una serie di eventi che organizzeremo durante la stagione estiva in collaborazione con il Porto Turistico di Rodi Garganico. Questa sarà un’esclusiva sul Gargano, se non proprio nella provincia di Foggia”, fa sapere Giancarlo Vigilante, gestore del Viva Yachtclub che, anche grazie al suo direttore artistico, si è accaparrato l’attrazione.

“È un’esperienza unica. L'evento durerà almeno tre giorni – spiega Vigilante, entrando nei dettagli - Si tratta di una gru con una piattaforma sospesa che può ospitare fino a 22 clienti più il personale di cucina”. Non sarà servita solo la cena: si inizia già la mattina con la colazione, il brunch, pranzo e poi aperitivo. Si mangia seduti su poltrone simili a quelle da gaming. Una volta allacciate le cinture, si sale.

‘Dinner in the Sky’, stando alle informazioni sul sito del franchising, combina l’esperienza culinaria indimenticabile con “gli orizzonti più belli d’Italia”. E Rodi Garganico entra così di diritto nella lista. Sveleranno il menu e la formula completa più in là. “Lanceremo nuovi prodotti che non ci sono all’interno del porto turistico di Rodi”, è una delle poche anticipazioni. E a guardare i social del Viva Yachtclub è facile indovinarne uno: il sushi.

Le date saranno annunciate prossimamente ma, presumibilmente, ‘Dinner in the Sky’ arriverà nei cieli del Gargano a luglio, forse in concomitanza con il Campionato Offshore che il Porto Turistico di Rodi potrebbe ospitare anche quest’anno. Quello che si può ammirare da lassù, per chi non sapesse, è uno scorcio incantevole fino al Promontorio, altamente instagrammabile. Giancarlo Vigilante vive quel mare e gestisce imbarcazioni e hotel: “Sono vent’anni che faccio questo lavoro. Il Viva è stata l’ultima chicca del mio gruppo”.

L’investimento cade giusto negli anni della pandemia, ma questo non lo spaventa: “Il Covid penso faccia paura a tutti, ma è una realtà che oggigiorno fa parte del nostro lavoro. Si può solo combattere”. Dev’essere anche l’indole garganica, ma quando il gioco si fa duro lui non si tira indietro. “Ho sempre cercato di portare a compimento tutti i progetti e proprio questi periodi duri sono da stimolo per me, perché dico sempre che le battaglie si devono combattere fino alla fine, ed è lì – conclude Giancarlo Vigilante - che si vedono i veri vincitori”.