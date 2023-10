La Fiera di Foggia è orfana: l'ultimo commissario va via senza aver potuto lasciare il segno

Onofrio Giuliano, imprenditore agricolo e presidente del Distretto Agroalimentare di Qualità Puglia Federiciana, per anni ai vertici di Confagricoltura, ha rinunciato alla carica di commissario straordinario dell'Ente Fiera, l'incarico a titolo gratuito che gli era stato conferito dalla Giunta regionale il 6 aprile scorso.

Sei mesi in cui praticamente Giuliano non è riuscito evidentemente ad incidere. Lascia "con profondo rammarico".

"La mia decisione fa seguito a tutta una serie di difficoltà procedurali successive all’atto di nomina da parte della Giunta Regionale che non hanno consentito ad oggi, di superare la incompatibilità fra il ruolo di commissario straordinario, e quello di presidente del Distretto Agroalimentare Puglia Federiciana. Ritengo quindi doveroso da parte mia rinunciare a questo prestigioso incarico, soprattutto per evitare che il perdurare di una situazione di stallo possa contribuire a rallentare l’operazione di rilancio di un Ente, quale la Fiera di Foggia, che necessita assolutamente ed in tempi brevissimi, di una guida forte e qualificata".

D'altronde la debacle dell'ultima Fiera dell'Agricoltura, andata praticamente deserta, sulla cui organizzazione-preparazione Onofrio Giuliano non aveva messo mano - basti pensare che tra i partecipanti del convegno del 29 aprile, tra i relatori vi era l'avv. Massimiliano Arena (che compariva nell'elenco in qualità di commissario straordinario dell'Ente) - e le critiche sull'ultima Fiera d'Ottobre, hanno segnato probabilmente il punto più basso della storia dell'Ente.

Giuliano definisce infondate le voci su presunte ostilità politiche e/o ambientali: non ci sarebbero mai stati problemi ad esempio con il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese. L'ormai ex commissario si è congedato ringraziando il presidente Michele Emiliano.

Tutto questo mentre ieri sera, a Bari, la settima edizione della rassegna internazionale delle tecnologie e delle macchine per l'agricoltura, si è conclusa con il record di visitatori, oltre 94mila, operatori da 60 paesi, più di 50 convegni, 1200 incontri d'affari riservati alle delegazioni estere dell'agenzie Ice, 350 case costruttrici di macchine e tecnologie per le colture seminative, per le colture specializzate, per la zootecnia e per le bioenergie. Ironico l'ex presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta: