Giancarlo Dimauro si è dimesso da presidente di Confindustria Foggia

Giancarlo Dimauro ha rassegnato oggi le sue dimissioni irrevocabili da presidente di Confindustria Foggia. Eletto il 5 marzo 2021, l’imprenditore nel campo delle energie rinnovabili, primo sanseverese alla guida degli industriali di Capitanata, ha rimesso oggi il mandato nelle mani degli organismi dirigenti.

In una lettera indirizzata a tutti gli associati, ha precisato che la decisione è “riconducibile unicamente a ragioni personali e professionali” e che non farà venir meno il suo “legame profondo ai valori associativi”. È una scelta che definisce “responsabile”, assunta con “animo sereno”, convinto di aver fatto tutto quanto era nella sue possibilità in “un percorso delicato”, che assicura di voler continuare ad affrontare insieme ai colleghi.

“D'altro canto – si legge nella missiva - la mia adesione ai principi confindustriali proseguirà più intensamente, ma su scala diversa, anche in vista dell’ormai imminente insediamento del gruppo tecnico ‘Confindustria per l'Europa’, organismo di cui sono stato chiamato a far parte dal presidente Carlo Bonomi e dal delegato Stefan Pan. Una funzione, questa, troppo impegnativa, che assorbirà molto del mio tempo e che non potrà quindi consentirmi di assicurare una presenza costante nella nostra territoriale, tenuto conto delle azioni di sistema cui dovrò far fronte nell'esercizio del ruolo conferitomi”. La prestigiosa nomina era arrivata solo pochi giorni fa.

A stretto giro, Dimauro convocherà il Consiglio generale per i necessari conseguenti adempimenti di rito, che è sua ferma intenzione accompagnare e condividere con tutti gli associati. “Voglio naturalmente ringraziarvi per la collaborazione che mi avete riservato in questo tempo nell' assolvimento dei miei compiti, che credo di aver svolto con l'onestà e l'umiltà che ho sempre indossato, mai disgiunte dal sentimento della passione che continuerà a sostenere la mia presenza in mezzo a tutti voi – conclude Dimauro nella sua lettera - Il mio impegno continua al vostro fianco”.